El PP alerta del posible cierre del Punto de Atención Continuada de Sagasta y Sanidad lo niega

El grupo parlamentario del Partido Popular ha alertado este martes del posible cierre de los Puntos de Atención Continuada (PAC) del centro de salud de Sagasta y del hospital Miguel Servet de Zaragoza. Asegura que el Departamento de Sanidad contempla esta decisión y denuncia otras el Gobierno en funciones ha tomado con "nocturnidad y alevosía", como la licitación del nuevo contrato de transporte sanitario programado sin consultar a nadie.

"Se ha licitado en junio hurtando el debate político en un contrato que va a ir a peor. De las cuatro empresas que se han presentado, solo una ha ofrecido servicio para toda la Comunidad. Las otras tres por sectores. Esto demuestra que el coste y las condiciones eran deficitarias", ha asegurado la portavoz de Sanidad, Carmen Susín, que ha recordado que un deficiente servicio influirá en el funcionamiento de las Urgencias, ya que si no se liberan camas en planta no se puede ingresar a pacientes desde Urgencias. El nuevo contrato se licitó por 42 millones para cuatro años.

Para Susín, el "colmo" de la gestión del Departamento de Sanidad ha sido el cierre de varias salas y unidades de Psiquiatría del hospital Clínico de Zaragoza para abrir un nuevo espacio destinado a la investigación. "Salud mental fue el caballo de batalla de la izquierda en la anterior legislatura que gobernó el PP. Pero, ¿qué ha hecho la izquierda en estos cuatro años? El Gobierno no ha hecho nada y el resto de partidos de la izquierda han mirado hacia otro lado. No he oído a CHA, IU o Podemos decir nada cuando ha salido el jefe de Psiquiatría del Clínico a denunciar", ha recriminado la diputada Carmen Susín.

La portavoz popular de Sanidad ha criticado que el Gobierno haya hecho un plan de salud mental "sin medidas, sin dinero y sin medios". "No gustaba ni a los profesionales ni a los usuarios. No se ha podido implementar porque no servía para nada. Se cerraron camas del hospital Militar y, más grave, las dos únicas que había allí para el ingreso del trastorno de la conducta alimentaria", ha censurado Susín, que ha asegurado que "mientras se reparten los sillones se están recortando servicios, se ha empeorado la calidad de muchos, hay oposiciones y concurso de traslados paralizados..."

"Esperamos que la legislatura empiece a andar y podamos ejercer nuestra labor de control que hoy está secuestrada. Si el Gobierno de Lambán la pasada legislatura nos llevó al borde de la emergencia sanitaria, mucho nos tememos que el contexto de los socios de Gobierno, empeorará los servicios públicos de Aragón", ha considerado.

Sanidad niega el cierre de los PAC

Por su parte, fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón han negado que se plantee ningún cierre de los Puntos de Atención Continuada del centro de salud de Sagasta ni del Miguel Servet. Solo han reconocido para el primero un recorte del horario de 7 al 31 de agosto. Pasará a cerrarse a las 20.00 en lugar de a medianoche "debido al descenso de la frecuentación propio del mes de agosto y ante la imposibilidad de encontrar personal que cubra este horario". "Gracias a este reajuste se permite hacer una ordenación más apropiada de los recursos humanos en periodo estival", han afirmado.

Respecto a la licitación del transporte sanitario programado, las mismas fuentes del Departamento de Sanidad han hecho hincapié en que precisamente el contrato ha salido por lotes, precisamente para que las empresas se presenten a aquellos que les interesen.