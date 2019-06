Así son los jóvenes que representan a las tres provincias aragonesas en Míster Internacional España

Tres jóvenes de Aragón parten este domingo, 30 de junio, rumbo a la localidad conquense de Villanueva de Jara para participar en el certamen de Míster Internacional España, en representación de las tres provincias. El pequeño pueblo acogerá durante una semana a 52 nuevos inquilinos que competirán en diferentes pruebas para lograr hacerse con el afamado título. Pedro, Miguel y Adrián son los representantes de Zaragoza, Huesca y Teruel, respectivamente. Los dos últimos comparten además otra meta, la de convertirse en policía nacional. El primero, polifacético productor audiovisual, compagina su trabajo en la empresa zaragozana Saica con los entrenamientos y partidos en el CD Belchite. Más allá de todo eso, la moda es la pasión que los ha llevado -a ellos y a los otros 49- a acabar participando en un certamen como este.

Desde su llegada a Cuenca la agenda de los chicos estará plagada de actividades, tanto de ocio como puramente competitivas. Habrá tres diferentes eliminatorias hasta llegar al último día en el que los cinco finalistas se enfrentarán al veredicto final. En la primera eliminatoria, ya solo quedarán 20. Cinco pruebas darán el nombre de cinco de ellos, lo demás estará en manos de los jueces: la prueba de redes sociales, la deportiva, la prueba de desfile, la de bañador, y la de traje regional, en la que los participantes aragoneses se ataviarán con las tradicionales ropas de jotero.

Este año, además, hay una novedad, y es que se podrá conocer el lado más privado del certamen y seguir el día a día de los participantes, durante toda la semana, a través de mtmad.es. Una especie de 'reality' que mostrará todos los entresijos del concurso.

Para ser un Míster, los jóvenes coinciden en que es necesario estar en buena forma física, por lo que el deporte y la buena alimentación son constantes fundamentales en su rutina diaria. No obstante, no es lo único que les preocupa. Los tres hacen especial hincapié en la importancia de mostrar una buena actitud, saber desenvolverse con soltura de cara al público y demostrar que tienen un buen nivel de conocimientos. Pero, ¿cómo son los tres jóvenes que participan en nombre de Zaragoza, Huesca y Teruel?

Pedro Martínez Martinena

Pedro tiene 30 años y trabaja en la empresa zaragozana Saica. Además, es graduado en Imagen y Sonido y en Producción Audiovisual. Nacido y criado en Zaragoza, se siente “muy contento y orgulloso” de poder representar a su provincia y asegura que dará “toda la actitud del mundo y más” en el certamen.

Pedro Martínez Martinela, representante de Zaragoza en Míster Internacional España. HA

El más experimentado de sus compañeros, lleva ya diez años encima de las pasarelas y todo se lo debe, según cuenta, a su “tía Encarna”, quien le introdujo, como por casualidad, en el mundo de la moda poniéndole en contacto con una agencia. Aunque trabaja como modelo de desfile y fotografía, confiesa que lo que más le gusta son los certámenes como este: “Es una buena manera de que te conozcan”. En 2014 participó en Caballero de España y en 2015 en Guapo de España.

Su prueba preferida -y en esto están de acuerdo sus otros dos compañeros- es la del traje de gala, en la que manifiesta que se siente más cómodo porque puede demostrar “elegancia y saber estar”. Algo nervioso y, sobre todo, ilusionado por marchar hacia Cuenca asegura que lo que más desea es “disfrutar” la experiencia.

Si tuviera que definirse con tan solo tres palabras, Pedro diría que es “extrovertido, educado y constante”. Y es que de constancia y trabajo sabe lo suyo. Además de dedicarse a su empleo habitual, practica fútbol, su gran pasión, desde los cinco años, y es jugador en el CD Belchite. Aunque “hasta hace dos días no me gustaba el gimnasio”, asegura que este año se lo ha tomado en serio y que, desde que ganó el concurso para representar a su provincia, ha “trabajado muy duro” para estar preparado para Míster Internacional España. Sumado a todo esto, el joven cuenta que también está estudiando un Máster de Periodismo Deportivo, por lo que le resulta difícil incluso “sacar tiempo para tomar un café con amigos”.

Conocedor de la dificultad que entraña un concurso con 52 participantes, Pedro alega que pase lo que pase ya se siente ganador: “Con lo que me he esforzado y representando a mi tierra, ya he ganado”, sentencia.

Pedro considera que una de sus mejores cualidades es su personalidad, “mi forma de ser, alegría y buen rollo”, y tiene claro que “gane o no gane voy a ser siempre yo, una persona normal con los pies en el suelo”. No obstante, hacerse con el título supondría para él “un triunfo con todas las letras”.

Miguel Díaz Sánchez

Miguel tiene 23 años, estudia las oposiciones para el cuerpo de la Policía Nacional y trabaja en una tienda de Zara, y, aunque es natural de Zaragoza, representará a la provincia oscense. Asegura que su actual empleo le viene al pelo porque “siempre me ha gustado la moda”. No obstante, aunque le encantaría dedicarse profesionalmente al mundo de las pasarelas y los ‘flashes’, es consciente de que no es un camino fácil. No es un inexperto en esto de los concursos, pues hace dos años ya se hizo con el título de Top Model Aragón.

Miguel Díaz Sánchez, representante de Huesca en Míster Internacional España. MR Internacional

Considera que para ser un Míster “no hace falta ser el más guapo o el más fuerte” ya que “el ideal de belleza no existe”. Miguel asegura que alzarse con el título de Míster Internacional España supondría un cambio “impresionante” en su vida y que, en el caso de conseguirlo, le gustaría que su ejemplo sirviese para aquellas personas que tienen una baja autoestima o no se sienten bien consigo mismos: “Yo antes tampoco lo hacía, pero un día decidí cambiar”, resume.

Miguel elegiría, para definirse, tres palabras algo similares a las de su compañero Pedro: “ambicioso, constante y extrovertido”. Además, entre sus aficiones están el deporte, el fútbol, la naturaleza, viajar y -por supuesto- la moda.

Para convencer al jurado de que merece ser el ganador, cree que lo ideal sería que le conociesen: “Me tendrían que conocer, conocer mi personalidad, que soy buena gente, sociable...”, explica el joven. Miguel tiene claro que quiere ganar pero, aun así, su prioridad es “pasarlo bien”.

Adrián Valor Navarro

Adrián tiene 24 años, trabaja como vigilante de seguridad en una empresa privada y, como su compañero (y contrincante) Miguel, se prepara para ser policía. El joven, que representará a Teruel en el certamen, nació en la capital de su provincia, donde pasó sus primeros años de vida, y, más tarde, se mudó con su familia a Martín del Río, el pueblo de sus abuelos, situado en la comarca Cuencas Mineras. Ahora reside en Zaragoza, donde trabaja y estudia.

Adrián Valor Navarro, representante de Teruel en Míster Internacional España. HA

Explica que, aunque siempre le ha gustado la moda, no había participado en ningún concurso como este hasta el verano pasado, cuando se pusieron en contacto con él porque daba el perfil y finalmente fue elegido Míster Teruel.

Asegura que le gustaría aportar al concurso su “carisma y buena presencia”, pero, sobre todo, lo que más desea es demostrar que “aunque sea pequeño, Teruel tiene mucho que ofrecer”. Por ello, pretende trasladar, hasta Villanueva de Jara, “la personalidad y alegría” de sus habitantes.

Haciendo honor a su tierra, una de sus grandes aficiones son las motos y especialmente disfruta rodando con la suya por el circuito de Alcañiz. Aun así, todavía le queda hueco para una larga lista de deportes que van desde el tradicional fútbol hasta el arriesgado y emocionante ‘puénting’, pasando por el esquí y el pádel.

“Actitud, trabajador y legal”, son las tres palabras escogidas por Adrián para definirse. Considera que su mayor virtud es que “me encanta superarme a mí mismo y vivir nuevas experiencias, experiencias que sumen”.