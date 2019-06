Una opositora a la Guardia Civil representa a Teruel en Miss Mundo España

Nerea Moreno tiene 22 años y lleva desde los 15 en el mundo del modelaje, pero desde que tiene uso de razón asegura que ha estado dispuesta a dedicar su vida a garantizar la seguridad de los ciudadanos, así que está opositando para la Guardia Civil.

Representa a Teruel en el certamen de Miss Mundo España este año, pero todo comenzó hace siete, cuando hizo un curso de modelo profesional en una agencia. A partir de ahí esta joven se ha ido labrando un camino en el mundo del modelaje buscando por cuenta propia desfiles y sesiones de fotos. No es la primera vez que Nerea se presenta a certámenes relacionados con el mundo de la belleza y la moda. "En 2016 me presenté por primera vez a un certamen, Dama de Zaragoza, en el que quedé primera finalista, aunque acabé sustituyendo a mi compañera en Dama Española. En 2017 tuvo la oportunidad de acudir a Miss Universo España representando a Teruel y así lo hizo, consiguiendo la banda de 'Miss Simpatía', una cualidad que la caracteriza.

Tras un año de descanso decidió presentarse a Miss World Spain porque como dice, "era el sueño que tenía desde que empecé con 15 años". En el certamen, que tendrá lugar en Melilla con diez días de concentración del 9 al 19 de agosto, también representará a la capital mudéjar. Aunque Nerea reside en Zaragoza tiene familia de Teruel, algo que le impulsó a llevar la ciudad al certamen.

La belleza no lo es todo y las candidatas tienen que realizar una serie de pruebas. "Todas son importantes pero si tuviera que quedarme con una sería con el proyecto social. Buscan una chica completa en todos los aspectos, el lema del certamen es "Beauty with a purpose"", alega la candidata.

Para su proyecto social cuenta con la ayuda de Aspanoa, una asociación que atiende a niños con cáncer y a sus familias. "Como objetivo tiene el mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer, apoyar a sus familias e impulsar la investigación contra el cáncer infantil, y yo voy a colaborar con ellos", manifiesta con orgullo.

Cantar y bailar jota son dos talentos que tiene esta zaragozana. Se decantará por uno de ellos para realizar la prueba de talento, una prueba que Nerea considera interesante. Y relacionado con la jota, en la prueba de traje regional desfilará con su traje de baturra, algo que hará con gran sentimiento, pues su madre ha sido la encargada de confeccionarlo.

Es importante estar en forma.... porque aunque aún no es oficial pero quizá haya una prueba de deporte que podría tratarse de varios ejercicios o de un triatlón. "Gracias a mis oposiciones estoy bien entrenada y, aunque no he hecho nunca un triatlón, confío en poder superarlo en caso de ser así".

Quedan menos de dos meses para el certamen, algo que la joven espera con mucha ilusión pero asegura que actualmente está muy centrada en sus estudios y que los desfiles y sesiones de fotos que hace son puntuales.

Una ilusión que aumentaría si consiguiese ser la ganadora. "Ganar para mí sería cumplir un sueño, sé que es difícil porque todas las chicas son guapísimas y están preparadas, sobre todo a las que tienen una delegación detrás que las aconseja y guía, pero no descarto la oportunidad de ganar y llevar la corona de Miss World Spain a Teruel", concluye con ilusión.

La candidata para representar a Teruel lleva desde los 15 años en el mundo del modelaje. José Antonio Melendo