María José Páez representará a Zaragoza en Miss Mundo España

El certamen de Miss Mundo se acerca y Zaragoza ya tiene su representante escogida. Se llama María José Páez, una venezolana de madre española y padre venezolano, que a sus 20 años tiene muy claro lo que quiere. Con 16 años llegó a Zaragoza desde San Cristóbal (Venezuela) y se inició en el mundo del modelaje, aunque asegura que desde que tiene uso de razón le encanta la moda.

Todo comenzó cuando entró en una academia de modelaje profesional de la capital aragonesa, pero el impulso le llegó el año pasado al ganar la banda de top model Aragón, esto le hizo ponerse en contacto con el director de Miss Mundo en España para poder cumplir un sueño para ella, representar a Zaragoza. Algo que se cumplió, ahora espera con ganas e ilusión que llegue el 18 de agosto, día que se celebra la gala final. Pero antes de todo esto, esta joven debe pasar una serie de pruebas, al igual que el resto de candidatas.

El 8 de agosto comenzará todo en Málaga, desde donde partirán en barco hacia Melilla. Serán 10 días de todo tipo de pruebas. "Realmente empezamos mucho antes, pues llegar a un certamen internacional tiene un recorrido largo, se va paso a paso". Pruebas de deporte, desfilar con el traje regional y un proyecto social son algunas de las demostraciones que tendrán que realizar en estos días. En cuanto al traje regional, a esta joven ya le están confeccionando un traje de baturra a medida para que pueda lucir lo típico de su ciudad. "Hay mucha competencia, todas estamos muy preparadas para representar a España, aunque yo me guío por como me estoy preparando yo, y creo que tengo bastantes posibilidades. Sería un sueño poder ganar", manifiesta con ilusión.

Un certamen que evalúa de manera integral a las candidatas y no solo el físico. Hay algo a lo que María José le da una especial importancia. Se trata del proyecto social. 'Belleza con un propósito' es el lema de Miss Mundo España y ella ha escogido el TDH (Trastorno por el déficit de atención). "Hago voluntariados desde siempre, mi vocación es ayudar a las personas, pero esta vez me decanté por este proyecto porque lo he vivido en mi familia", alega la candidata que tiene un primo pequeño con este trastorno y considera de especial importancia que la gente lo conozca y se sepa cómo se puede tratar. Colabora con AATEDA, la Asociación Aragonesa de Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad. "Doy voz para que se sepa que existen estas asociaciones, como por ejemplo esta de Aragón, para que puedan acudir las personas que tienen TDH".

La candidata que representa a Zaragoza en Miss Mundo, en la entrevista en Heraldo. E.A.D

Además del mundo del modelaje, María José estudia Psicología y Arquitectura, algo que le gustaría poder combinar en un futuro y que está segura de que podrá. Pero la cosa no queda aquí, pues la representante de Zaragoza tiene un talento: cantar. Así que está claro cuál será la habilidad que demuestre en la prueba de talentos. "Es un hobby que tengo desde pequeña, siempre que había actividades en el colegio relacionadas con el canto, allí estaba yo", comenta.

Cuando se nombra un certamen de belleza las críticas llueven, sean para bien o para mal, así lo reconoce la candidata. "Nos evalúan de manera integral, no solo es un físico, los certámenes han evolucionado, por tanto no me parece que tenga que justificarme. No me afectan en lo personal", alega con seguridad. Además no cree que esto infravalore a la mujer, pues en su opinión, se da una oportunidad para tapar la imagen que antes podrían tener los certámenes de mujer objeto.

El día 18 de agosto el auditorio de Melilla será testigo de la alegría de todas las candidatas, pero sobre todo, de aquella que consiga alzarse con el puesto de Miss Mundo España. Para María José sería todo un sueño, pero si no lo consigue seguirá contenta por haber llegado hasta allí y representar a Zaragoza.