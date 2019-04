"Las mujeres no solo somos un físico, somos también actitud y principios"

"Ser Miss Mundo no es solo ser un físico, es ser una mujer que lucha por sus sueños". Este es el mensaje que Ainara Navarro quiere difundir. A sus 21 años va a ser la representante de Huesca en Miss Mundo España 2019. Aunque es de Zaragoza, representará a la capital oscense. "Zaragoza ya estaba cubierto, me ofrecieron representar a Teruel o Huesca y elegí esta última debido a mis raíces familiares", manifiesta.

Ainara tiene su futuro pensado, y es que esta zaragozana no solo es amante de la belleza, también lo es de la educación y de los niños. Está estudiando Magisterio y le gustaría poder compaginarlo con el mundo de la belleza y la moda. "Primero me inclino hacia la educación, y después hacia el modelaje, pero ojalá pudiera compaginarlo cuando acabe la carrera".

Llegar al certamen de belleza más importante del mundo no es fácil, conlleva un camino detrás, como por el que ha pasado esta joven. "Empecé a los 17 años con sesiones de fotos y desfiles. A partir de ahí me surgieron oportunidades y eventos en los que he ido participando". La candidata final se conocerá en agosto, aunque todavía no se conoce la fecha exacta. "Sería un orgullo poder ganar, sobre todo por la preparación que lleva detrás", alega con énfasis.

Consiga ganar o no, la representante para este año de Huesca defiende que no solo se valora una cara y un cuerpo. "Se valora también la actitud y el mensaje de la candidata. De hecho, ya se ha eliminado el desfile en bikini", apostilla.

Ainara Navarro también fue 'Chica Pelo Pantene' de noviembre, en 2017. Chuan Lázaro

Para estas aspirantes hay una serie de pruebas, y una de ellas es un proyecto social. El de Ainara está ligado con ATADES. Acude al colegio de Educación Especial San Antonio a impartir charlas y talleres a alumnos de 3 a 21 años. "Imparto talleres de higiene, ámbitos saludables y educación. También nos cuentan problemas o dudas que para nosotros son muy fáciles de responder pero para ellos son más costosas, como por ejemplo, cómo combinar la ropa". También se encarga de contarles cómo se desfila o aspectos sobre belleza, asuntos por los que estos niños y adolescentes sienten cierta curiosidad.

Todo lo que esta futura profesora va realizando hasta que llega agosto, lo va viendo el jurado y lo va valorando. Siendo una de las representantes de este certamen y a través de su proyecto social, esta zaragozana tiene claro lo que quiere divulgar: respeto y tolerancia hacia todas las personas. "Todos y cada uno de nosotros somos diferentes, hay que tener en cuenta la integridad social de las personas con dificultades y todos debemos ser iguales ante la sociedad y tener el mismo derecho de oportunidades"

El objetivo final: que vean que ser Miss no es algo superficial, y que va más allá. "Las mujeres no solo somos un físico, somos también actitud y principios", aclara.