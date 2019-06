El PAR apoyará la investidura de Lambán y explorará su entrada en el Gobierno

El Partido Aragonés (PAR) apoyará la investidura del candidato socialista, Javier Lambán, como presidente del Gobierno de Aragón y explorará su entrada en un futuro Ejecutivo de coalición con el PSOE que sea "moderado", "centrado" y "transversal".

La comisión ejecutiva del partido aragonesista ha respaldado por unanimidad esta decisión, así como el acuerdo de gobierno firmado con el PSOE el pasado 13 de junio, que evitó un posible ejecutivo de PP y Ciudadanos, puesto que los populares y la formación naranja, para sumar la mayoría, necesitaban los apoyos de Vox y del PAR, que vetó a la formación de ultraderecha.

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha afirmado que trasladará al candidato socialista el apoyo de los tres diputados de su formación a la investidura. De esta forma, sumarán 27 escaños, lejos todavía de los 34 necesarios para la mayoría absoluta, que Lambán lograría con el apoyo de Podemos (5) y la Chunta Aragonesista (CHA) (3).

Sobre la entrada al Gobierno del PAR, Aliaga ha apuntado que esa es una decisión que compete al próximo presidente autonómico, pero ha aclarado que los pasos que han dado a esta hora van en la dirección de conformar un gobierno de coalición con el PSOE.

"Sé que tiene que recabar los apoyos (en alusión a Lambán) porque con los del PAR no son suficientes, entonces yo no puedo negociar nada a priori si no se cumple la primera condición, que sea investido presidente", ha aseverado.

Tampoco ha aclarado Aliaga si el PAR pondría algún obstáculo a la entrada en el futuro Gobierno de CHA, socio del PSOE en la anterior legislatura. Sí ha apuntado que, en cualquier caso, el PAR apoyará un Gobierno "moderado", "transversal" y "centrado", que cumpla con las bases programáticas del acuerdo PSOE-PAR.

Sobre el papel de Podemos, ha matizado que no han hablado con este partido y, a la pregunta de si estaría dispuesto a negociar con los grupos de izquierda, ha afirmado que él nunca se ha levantado de "ninguna mesa" y que, por tanto, no tiene "ningún inconveniente" en hacerlo.

Eso sí, Aliaga ha apelado en todo momento al acuerdo de bases programáticas firmado con el PSOE hace ya más de una semana y ha reconocido que algunas fuerzas de izquierda, como Podemos, pueden no encajar en el mismo.