CHA se abre a apoyar la investidura de Lambán y pedirá entrar en el gobierno

El presidente de CHA, José Luis Soro, ha confirmado este sábado que la formación iniciará la próxima semana negociaciones con PSOE y PAR para apoyar la investidura de Javier Lambán. Así lo ha acordado "por unanimidad" su comité nacional, celebrado en el centro cívico de Casablanca. También ha dicho que el partido pedirá estar en el gobierno, ya que, según Soro, se sienten "plenamente legitimados" para hacer este planteamiento tras haber sido elegidos por alrededor de 42.000 aragoneses.

El líder nacionalista ha asegurado que ahora que el PSOE ha descartado negociar con Ciudadanos "se dan las circunstancias para empezar a hablar". Ha insistido, en todo caso, que CHA "no dará un cheque en blanco" a los socialistas, por lo que será necesario "perfilar" y ampliar el acuerdo alcanzado entre Javier Lambán y Arturo Aliaga. "Ahora mismo no lo podríamos firmar", ha admitido Soro. Como ejemplo ha puesto cuestiones como la política impositiva, las obras del Pacto del Agua, la unión de estaciones o la interconexión eléctrica, que ya provocaron fricciones con su socio de gobierno durante la pasada legislatura.

En relación al PAR, ha abogado por buscar "un punto medio programático" que evite la repetición de elecciones. "Se podría pactar que existieran discrepancias", ha dicho. El partido, en todo caso, acudirá a la negociación "sin líneas rojas, imposiciones previas o condiciones sine qua non". "Vamos con voluntad de llegar a acuerdos. La opción óptima hubiera sido un gobierno de izquierdas, pero cuando la opción óptima no es posible hay que evitar la pésima", ha incidido.

Respecto a los aspectos a añadir, ha mencionado la incorporación de políticas de igualdad o la deuda histórica, así como "medidas concretas para Andorra y las cuencas mineras". La última palabra, no obstante, la tendrá el comité nacional de CHA, a quien se volverá a convocar una vez se alcance un acuerdo.

Aunque Soro ya ha mantenido dos reuniones con los socialistas, la negociación y su encaje en el gobierno se abordará a partir de la próxima semana. "Hasta ahora no se ha avanzado en esas conversaciones. Yo soy muy respetuoso con la dinámica interna y he preferido no anticipar nada", ha afirmado. Respecto a las prioridades, ha asegurado que lo primero será "limar el acuerdo". "La cuestión de entrar o no en el Gobierno vendrá después", ha aseverado.