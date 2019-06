Los ganaderos, autorizados para pastar en los campos que no se van a cosechar

La Dirección General de Producción Agraria, dependiente del departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Gobierno de Aragón, ha autorizado de forma excepcional en la comarca de Monegros y en la zona de secanos áridos que hay en Cinco Villas entre Ejea y Erla el pastoreo en las tierras de labor de secano con cultivos de cereales, leguminosas, oleaginosas y proteaginosas que con motivo de la escasez de lluvias no han alcanzado el crecimiento y desarrollo necesarios para finalizar el adecuadamente su ciclo vegetativo y no van a ser recolectadas. “Se trata de una práctica común cuando debido a la falta de precipitaciones el cultivo no alcanza el crecimiento necesario”, señala José Luis de las Heras, responsable de la zona de los Monegros de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA).

“Los costes que supone cosechar en estas ocasiones no compensa con lo que te van cuando lo vendas”, explican desde UAGA. Y es que la mayoría tienen que subarrendar la cosechadora y en los casos en los que el agricultor la tiene en propiedad tiene que ver si compensa en gasto de gasoil. “A simple vista ya sueles saber si merece la pena cosechar o no”, anota José Luis de las Heras.

De esta forma, los agricultores de estas zonas que quieran que sus tierras que no van a cosechar las pueda aprovechar un ganadero debe solicitarlo en la Oficina Comarcal Agroambiental (OCA) correspondiente, presentando un escrito en el que se indiquen las parcelas que se van a pastorear y hacer una foto georreferenciada de la zona. “Se trata de un permiso que supone una traba para muchas personas, ya que hay agricultores que tienen problemas para manejar las nuevas tecnologías y hacer este tipo de fotografías supone un coste”, lamenta el responsable de la comarca de los Monegros de UAGA, que añade: “Es inentendible, lo primero que hayan tardado tanto en autorizarlo, pues desde UAGA hace semanas que lo pedimos, y segundo que se necesite esta autorización, cuando por ejemplo, si lo siegas no tienes que pedir permiso. Por este último motivo, por la burocracia, hay mucha gente que no va a solicitarlo”.

Y esta solución no solo es positiva para los agricultores, sino que “los ganaderos de ovino de esas zonas también se han visto afectados por la sequía, ya que al no haber lluvias no han brotado los pastos y están teniendo problemas alimentar al ganado”, apuntan desde UAGA. “Además, es un buen alimento para los animales”.

Esta autorización, cabe señalar, no tiene penalización para percibir la ayuda de la PAC.

En el Bajo Aragón, el 80% de lo asegurado

Y estas zonas autorizadas teme José Luis de las Heras no sean las únicas afectadas por la sequía. De hecho, esta semana Agroseguro ha hecho público que de lo asegurado en Aragón ya se han alcanzado pérdidas irrecuperables en el 80% de la superficie asegurada en el Bajo Aragón. También se han alcanzado pérdidas en el 60% de lo asegurado en la mayor parte de la provincia de Zaragoza, a excepción de la comarca de Calatayud, y en el sur de la de Huesca.