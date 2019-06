"Mientras en España no exista un bachiller común no podrá haber una Evau única"

El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, descarta, de momento, una misma selectividad para todo el país. «Cuando logremos que la formación de bachiller sea única en toda España, a lo mejor podremos empezar a plantearlo», aseguró ayer tras mostrarse satisfecho por el porcentaje de aprobados de alumnos aragoneses en la Evaluación para el Acceso a la Universidad (Evau): un 96,01%, 5.509 de los 5.756 estudiantes que se examinaron. Con esta afirmación dejó clara la postura del campus en relación a un debate recurrente en estas fechas.

Mayoral explicó que las diferencias que puede haber en los resultados de este ejercicio no se explican por la mayor o menor dificultad de estas pruebas, que suponen solo el 40% de la nota de acceso a la Universidad, sino que las disparidades se detectan entre la media de bachillerato que aporta el 60% de la calificación. Recordó que las estadísticas demuestran que entre las comunidades autónomas la máxima diferencia en la Evau alcanza los dos puntos. Mientras, hay estudios que reflejan que "entre la nota media de los institutos de Madrid norte y Madrid sur llega a ser de cuatro puntos".

"Hablamos del tejado y no de la base», criticó el rector, en referencia a la necesidad de "unas leyes educativas estables en el tiempo" y una formación igual en bachillerato. También lanzó un dardo a los políticos que opinan sobre ello.

«Yo les diría que hagan su trabajo en el Congreso de los Diputados, tengamos leyes educativas estables en el tiempo y entonces podremos hablar de cómo culminar la formación de los estudiantes antes de la Universidad. Si esto no es posible, déjennos trabajar así, que es un modelo que lleva muchos años de éxito», reivindicó.

El 96,01% de aptos en la reciente Evau supone un ligero descenso en comparación con el año pasado, que fue de un 96,36%. Por provincias, en Huesca el porcentaje de aprobados es el 95,25%; en Teruel, el 96,49%, y en Zaragoza, el 96,12%. Este dato corresponde a los estudiantes de bachillerato que se han examinado de la fase obligatoria, tanto con fase voluntaria como sin ella, y no incluye a los inscritos exclusivamente en la voluntaria para subir nota.

Mayoral se mostró satisfecho con unos resultados "estables en el tiempo" y que, desde el punto de vista de un científico, presentan "un error del más menos 1%".

El texto de Pilar Rahola

El rector de la Universidad de Zaragoza, a preguntas de los periodistas, también salió al paso de la polémica suscitada por la reutilización parcial de un ejercicio de Lengua con un análisis de un texto de Pilar Rahola que ya se puso el año pasado para examinar a un joven de Teruel.

Insistió en que el uso de este texto «no ha marcado diferencias» y que las comprobaciones que se han llevado a cabo desde la comisión organizadora de la Evau han confirmado que "no ha habido una diferencia de superioridad" entre los estudiantes que eligieron esta opción o la otra. "No ha sido una incidencia remarcable", opinó.

Además, este artículo de Rahola ya se trabajó en clase en algunos institutos antes de la selectividad. "No podríamos preguntar la célula ni poner en química un examen de oxidación", comparó Mayoral, quien, personalmente, abogó por «volver a los textos clásicos, quizás por mi edad».

Por otra parte, recordó que como todos los años, tras la selectividad de septiembre, se "analizará" cualquier detalle que se haya detectado "aunque no se le dé ninguna importancia y no haya aparecido en la prensa" de cara a mejorar la prueba. En cuanto a la posibilidad de que se presente algún recurso por esta circunstancia, entiende que "no hay ningún motivo ni base legal". Recalcó que lo que no se puede es prohibir que los ejercicios de la Evau sean públicos y se empleen.