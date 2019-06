La elección de la comisión organizadora de la Evau de la Universidad de Zaragoza para la opción B del examen de Lengua Castellana y Literatura no ha gustado. Para esa prueba se propuso a los alumnos un texto de la columnista Pilar Rahola, periodista conocida por sus posiciones contra la Monarquía, la Constitución y a favor del secesionismo catalán.

La decisión ha provocado polémica en el mundo académico, en el que además no se ha entendido que no se optara por un texto de una novelista, columnista o periodista aragonesa, ya fuera clásica o moderna, la mayoría de las cuales están consideradas entre las mejores de España.

Asimismo, también se ha cuestionado que el citado texto de la opción B sea el mismo que ya fue utilizado el pasado año para un alumno de Teruel que no pudo presentarse a la convocatoria ordinaria y que fue examinado aparte. Fuentes de la comisión organizadora de este examen explicaron que varios docentes ya alertaron de la repetición de este ejercicio el martes pasado, el mismo día que se celebró la prueba, y aseguraron que se llevaron a cabo varias "comprobaciones" para detectar si este hecho había podido influir en la nota final de los estudiantes.

Así, se verificó el número de alumnos que habían elegido cada una de las opciones de examen en la capital aragonesa, lo que dio por resultado que "mayoritariamente" se habían inclinado por la alternativa A. Además, se compararon las notas medias obtenidas con este comentario de texto en Teruel con las de cuatro institutos de Zaragoza, lo que reveló que las calificaciones eran mejores entre los jóvenes zaragozanos.

"Con estos controles entendemos que el hecho de que el texto ya se hubiera utilizado en Teruel no ha tenido ninguna influencia sobre esta Evau. Se ha actuado con rapidez y no hay ningún problema", apuntaron las mismas fuentes de la comisión organizadora. Asimismo, recordaron que "no es extraño" que las preguntas se repitan de unos años a otros.