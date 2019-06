El texto de Rahola se trabajó en clase en algunos institutos antes de la Evau

Sigue la polémica por uno de los textos elegidos este año para el examen de Lengua Castellana y Literatura de la Evau de Aragón.

La semana pasada, miembros de la comunidad académica mostraron su malestar por el hecho de que la comisión organizadora de estas pruebas de acceso a la Universidad hubiera optado –para la opción B de la prueba de esta asignatura– por una columna de opinión que Pilar Rahola publicó en 2017 en ‘La Vanguardia’. A pesar de que el texto en cuestión no tenía referencias políticas, ni iba firmado (como ninguno de los que se proponen para estos exámenes) no gustó que se pidiera a los alumnos aragoneses que se comentara un escrito de una persona tan claramente posicionada a favor del secesionismo catalán. Estas fuentes no entendieron que para un examen de la Selectividad aragonesa no se optara por un texto de una novelista, columnista o periodista aragonesa, ya fuera clásica o moderna.

Pero en las últimas horas, y tras hacerse público el malestar de la comunidad académica por la autoría del texto, la desazón y la sorpresa se ha extendido al profesorado de bachillerato. En este caso, no tanto por quién lo firma sino por el hecho de que el ejercicio (al menos en parte) ya fuera utilizado en la Evau del pasado año para examinar a un alumno turolense que no pudo presentarse a la convocatoria ordinaria y fue evaluado aparte.

Y que ese examen, al igual que otros que se diseñan para las pruebas de la Evau, haya sido empleado después en institutos y academias de la Comunidad para servir como material de trabajo y preparación de los alumnos de la Selectividad de este año. No quiere esto decir que todos los centros educativos hayan utilizado y conocieran de antemano el citado ejercicio, pero sí que el examen puesto el año pasado y repetido en parte en esta última convocatoria ha circulado por las clases de 2º de bachillerato de muchos institutos y ha servido a los estudiantes como material de trabajo para preparar su Evau.

Malestar entre el profesorado

Esta situación preocupa a muchos docentes, que ayer criticaban sin tapujos que un examen "ya quemado" se hubiera reutilizado y vuelto a presentar para una prueba de la Evau. "Me parece muy mal –reconocía ayer una profesora de esta asignatura de un instituto aragonés que lo ha trabajado con sus alumnos este curso–. Los profesores de secundaria y bachillerato no repetimos exámenes. No ponemos en septiembre los mismos ejercicios".

Esta docente y otros que se han pronunciado a través de las redes sociales o de comentarios directos a este periódico, mostraron además su inquietud ante el peligro de que pudiera parecer que ese examen se había "filtrado" y que era conocido de antemano por algunos alumnos o institutos dando a estos una ventaja que no pretendían.

"Nada más lejos de la realidad –afirmó otra docente–. Nosotros no hemos cometido ninguna irregularidad. Teníamos ese examen, como tenemos en el departamento otros, planteados en convocatorias de Selectividad anteriores, que nos sirven para preparar a los chavales y que se familiaricen con el estilo de las preguntas que se ponen en la Evau. El error es de quien lo ha repetido. Para nosotros era un ejercicio ‘quemado’, ya hecho".

Preocupa además, las posibles consecuencia que esta situación pueda tener para los alumnos. "Espero que por este lío no se monte un revuelo que pueda perjudicar a los estudiantes, totalmente ajenos a esta chapuza", afirmó otra. Y es que algunos docentes temen que se presenten reclamaciones por parte de los alumnos que puedan sentirse perjudicados.

Por parte de la Universidad de Zaragoza no hubo ayer comentarios ni nuevas explicaciones a esta situación. Fuentes de la comisión organizadora de la Evau en Aragón aseguraron el pasado viernes, cuando saltó la polémica, que el hecho de que el texto de Rahola ya se hubiera utilizado en Teruel no había tenido ninguna influencia sobre la Evau de este año.

Sorpresa por la reutilización parcial del examen de Lengua

La situación creada por la reutilización parcial de un ejercicio de Lengua empleado el pasado año en la Evau y que se ha vuelto a presentar en las pruebas de 2019 es totalmente inusual. El ejercicio se utilizó para examinar a un alumno de Teruel que no pudo presentarse a la convocatoria ordinaria y ha estado circulando después por los institutos y academias de la Comunidad como uno de los materiales que muchos docentes utilizan para preparar la Evau. Los profesores preguntados ayer por este periódico aseguraron que algo así no había ocurrido nunca en Aragón y reconocieron que el asunto les había sorprendido.

El texto en cuestión fue el que se propuso a los alumnos de la Evau el pasado martes para la asignatura de Lengua Castellana como opción B. Se componía de un artículo (no llevaba firma pero luego se supo que la autora era Pilar Rahola) que hablaba sobre la amistad y el dolor que provoca la deslealtad y la traición de los que has considerado amigos y te abandonan. Se le pedía al alumno que analizara el escrito demostrando su comprensión, explicando su intencionalidad, sintaxis y valor lingüístico.

Una profesora que ayer reconoció haber utilizado el examen del año pasado como material preparatorio de la Evau de este año aseguró que lo reutilizado para la presente Selectividad fue el texto como tal y tres de las cinco preguntas ­–que en conjunto valían 4 puntos de 10–. Los dos restantes y la parte correspondiente a la materia de Literatura eran diferentes a las del pasado año.