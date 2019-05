Gavin Rooney: “España no es la mejor por los políticos, sino por los españoles”

Me interesa su visión folk de la vida...

No me gusta salir en los papeles. No quiero ser famoso. La gente famosa no suele ser feliz.

¿Usted cree...?

Mire Michael Jackson...

¿Un ‘street artist’, un guitarrista de calle como usted, es de derechas o de izquierdas?

Después de haber aguantado once años a Margaret Thatcher, solo puedo ser de izquierdas, aunque cada vez tengo menos claro qué es la izquierda. Aunque creo que fue Churchill el que dijo que si eres joven y no eres de izquierda, no tienes corazón; pero si eres mayor y no eres de derecha, no tienes cabeza.

Se nota su origen a la legua...

No crea. Aunque nací en Leicester, mis padres son irlandeses.

¿De qué Irlanda?

De Eire, casi como si fuera de Zaragoza, que aquí hay mucho aire.

El chiste es mejorable...

Estudié Psicología y Arte Dramático en mi país. Tengo dos hermanos, Martin y Leight. Ellos siguieron el camino recto: trabajan en trabajos llamados normales, se casaron, tuvieron hijos... Y siguieron el camino normal: luego se divorciaron... Yo, después de casi arruinar a mis padres, decidí venir a España como profesor de inglés en 2010.

¿Desde el año 2010 lleva en Zaragoza?

No. Primero estuve en Andalucía, en San Pedro de Alcántara, cerca de Marbella. Estaba bien allí, pero me había ido de Inglaterra para ver otras cosas y allí hay demasiado inglés. Después, me fui a Barcelona, donde vivo en una habitación. También vengo frecuentemente a Zaragoza a casa de un amigo que vive cerca de El Corte Inglés.

Veo a la gente entusiasmada escuchando sus canciones.

En Zaragoza también daba clases en colegios, academias, incluso en teatros como el de Las Esquinas o en Las Armas. También canto en la calle dos horas por la mañana y tres por la tarde.

¿Le gusta la música española?

Sí, pero no especialmente la pop. Me encanta lo típicamente español, como el flamenco, Paco de Lucia, Serrat, Sabina...

Le va lo fetén...

Son maravillosos.

Antes ya ha proyectado sus impresiones políticas. ¿Cómo ve las elecciones de mañana?

España es una pasada por su cielo azul, no como mi país, siempre nublado. Pero España no es la mejor por los políticos, sino por los españoles.