Beamonte: "No me hubiera gustado ser Cipotegato, pero participar activamente en fiestas, siempre"

¿Le hubiera gustado ser Cipotegato?

No especialmente, cada cosa tiene su momento, y yo ya no estoy para barullos de esta naturaleza. Pero eso sí, participar activamente en las fiestas, siempre.

¿Cuál es su película favorita?

‘Novecento’. Algunos, cuando digo esto, se extrañan y piensan, ¿pero este es del PP? No tiene nada que ver, cada cosa en su sitio.

¿Cuándo fue la última vez que leyó un libro?

Si no fuese por la campaña ya lo tendría acabado. A raíz de que Juan Bolea ganase el premio de las Letras Aragonesas comencé a leer ‘Parecido a un asesinato’. Me falta muy poquito, y si me dejan algo de tiempo, en dos noches me lo acabo.

Su referente político.

Tengo muchos, pero hay uno que me marcó de una manera muy importante, que fue Pepe Atarés.

¿Qué coche tiene?

Un Jeep Grand Cherokee.

¿Cuántos pisos tiene en propiedad?

En propiedad, un apartamento en Miami Playa. Mi piso es mío y del banco.

¿Habla idiomas?

Hago lo que puedo con el francés. Me defiendo para salir, pedir la comida y cuestiones básicas.

¿Una profesión frustrada?

Probablemente, la actividad empresarial, que siempre acompañó a parte de mi familia. Pero la política es también una pasión. Pensé que era para un tiempo muy concreto y está siendo un tiempo demasiado largo.

¿Y qué hará después?

Cualquier cosa alejada de la política.

¿Un rincón favorito de Aragón?

El Moncayo, sin ninguna duda.

¿Es cocinitas?

Según para qué cosas.

¿Su especialidad?

Alguna vez hago merluza al orio. Una vez limpia, hago mi refrito, utilizo vinagre de Jerez cuando se enfría, luego un vuelta y vuelta a la sartén y posteriormente acabo al horno... Y dicen que está buena.