La Universidad Rey Juan Carlos abre una investigación sobre la carrera de Beamonte

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha abierto finalmente un expediente de investigación sobre la licenciatura de Derecho del presidente del PP-Aragón y candidato a la Presidencia, Luis María Beamonte, que ocultó que terminó su carrera en el centro madrileño 35 años después de empezarla en Zaragoza.

Fuentes oficiales de la institución académica han indicado este miércoles a este diario que se ha decidido trasladar toda la información sobre la titulación de Beamonte y sus 45 convalidaciones al servicio de Inspección, aunque no han sabido aclarar si en las primeras indagaciones se han encontrado indicios de irregularidad.

En este sentido, la Universidad apuntó la semana pasada que solo se abriría un expediente si se hallaban indicios porque, sostuvieron, no podían basarse "en sospechas y sensaciones para iniciarla". Una semana después no han podido clarificar si se ha encontrado algún tipo de prueba o, de lo contrario, por qué se ha decidido abrir un expediente de investigación, cambiando el criterio inicial. "No lo sabemos", se han limitado a señalar desde el servicio de Comunicación de la URJC.

Lo que sí han remarcado es que el servicio que debe abordar una investigación es la inspección, que se encarga de dirimir las cuestiones internas y tiene potestad para llamar al profesorado y a cualquier persona relacionada con la licenciatura de Beamonte para interrogarles. "En su mano está llamarlos", indicaron antes de detallar que todas sus indagaciones serán "confidenciales".

En el caso de que en el curso del expediente de investigación se detectara alguna irregularidad "comprobable" y fuera constitutiva de delito, la Universidad Rey Juan Carlos trasladaría toda la información a la Justicia.

La primera revisión interna se centró en el expediente administrativo y académico del candidato a la Presidencia de Aragón, quien obtuvo sendos sobresalientes en 2017 en las dos asignaturas que le quedaban para acabar la carrera, Derecho Tributario y Financiero I y II, los únicos que constan en su currículum. Además, se centraron en las convalidaciones de otras 45 materias que cursó en la Universidad de Zaragoza. Las dudas afectan, al menos, a 7 asignaturas convalidadas sin una correspondencia clara y aparente con ninguna de las que Beamonte cursó anteriormente.

El líder popular aseguró la semana pasada que no pensaba dimitir, que había dicho todo lo que tenía que decir y que "más rápido y claro" no había podido ser a la hora de dar explicaciones. Además, reiteró que no se pensaba "despistar" en algo distinto a los problemas de Aragón.