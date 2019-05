¿Cómo puede afectar el mal resultado del PP en las generales al del próximo domingo?

Estoy convencido de que no va a haber una traslación de esos resultados. Se dan diferentes circunstancias. La primera, la concurrencia de otras fuerzas como PARo CHA. Estoy seguro también de que hay mucho electorado de centroderecha y de derecha que reflexionará y entenderá que el llamamiento a la unidad es la mejor garantía para que no siga la izquierda radical. Los escenarios son radicalmente distintos y cada vez son más los aragoneses que lo saben.

¿Teme un posible sorpaso de Cs a nivel autonómico y municipal?

No contemplo ningún sorpaso de ninguna fuerza política. Estoy convencido de que el PP va a ser la primera fuerza. Salimos a ganar y a gobernar.

¿Pactaría con Vox?

El marco de acuerdo tiene un escenario muy concreto, que es la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la defensa de la legalidad, y hasta ahí cabe todo. De la misma manera que un día aceptamos la realidad institucional de Podemos habrá que hacerlo con la de Vox si obtiene representación. Así es la democracia. De ahí a que haya acuerdos dependerá de la situación y los resultados.

La Universidad Rey Juan Carlos acaba de abrir una investigación sobre su licenciatura en Derecho. ¿Cree que afectará al resultado del PP en Aragón o a su futuro en política?

NOTICIAS RELACIONADAS La Universidad Rey Juan Carlos abre una investigación sobre la carrera de Beamonte

Me parece muy bien que se revise y se aclare todo cuanto antes, el primer interesado soy yo. Ya algunas voces de la universidad, según he leído, han dicho que no habían apreciado incorrección de ningún tipo. Yo estoy muy tranquilo a pesar de lo injusto que a mí me resulta. Lo que no puede ser es que algunos quieran ganar con atajos lo que se debe de ganar en las urnas. Estoy convencido de que cuando las cosas se han hecho bien no tienen que afectar absolutamente a nada, ni al resultado ni a los caminos que toque recorrer de ahora en adelante.

Propone una rebaja fiscal en Sucesiones, Donaciones, Patrimonio o el tramo autonómico del IRPF. ¿Qué priorizaría y cuándo comenzaría a aplicarse?

Todo estará en función de la conformación del gobierno. A mí me gustaría que, antes de final de año, el planteamiento del paquete impositivo se pudiese aprobar para que entrase en vigor en los próximos meses.

Y con el ICA, ¿qué haría?

Se tiene que solucionar al principio del mandato, sentándonos, tomando decisiones y llegando a acuerdos. Nosotros tenemos una solución, pero tiene que ser consensuada con el Ayuntamiento y con el resto de fuerzas políticas del conjunto de Aragón.

¿Cómo gestionaría usted la ley de capitalidad?

Hablando más con las fuerzas políticas. Puede venderse como el reconocimiento a la ciudad de Zaragoza, pero lo que más ha prevalecido ha sido el conflicto y la descalificación. ¿De verdad se le debe dinero al Ayuntamiento por el tranvía? Si es así, se le paga. La ley que propuso el PP era mucho más ambiciosa. En estos momentos, se pagaría mucho más.

Se ha abierto a redefinir el entramado de entidades locales. ¿Qué propone cambiar?

Tenemos que retomar la vía del acuerdo para redefinir el papel del entramado de las entidades locales en Aragón. Que las diputaciones, comarcas y municipios tengan bien claro cuál es su papel. Las comarcas han ayudado a vertebrar el territorio, pero no pasa nada por hacer un estudio para evaluar las diferentes propuestas. Nosotros somos partidarios de que no avancen en más competencias de las que ya tienen, y si hay que redefinir las diputaciones, se redefinen. Estoy seguro de que habría mucha coincidencia entre PP, PSOE y PAR alrededor de este tipo de planteamientos.

¿Será una prioridad esta legislatura?

Las prioridades de esta legislatura van a ser dos: la sanidad y las políticas de crecimiento que generen empleo y oportunidades.