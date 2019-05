CHA se presenta como impulsor de gobiernos progresistas y de izquierdas

Chunta Aragonesista se ha presentado este domingo, en su mitin central de campaña, como la única alternativa política de Aragón que impulsará y garantizará la formación de gobiernos (tanto el autonómico como los municipales) progresistas y de izquierdas. Todos los candidatos que han participado en el acto político, muy emotivo porque ha girado en torno a la figura del desaparecido Chesús Bernal, a quien los más de 300 asistentes han rendido un caluroso homenaje de recuerdo, han apelado al “voto útil” que representa CHA y que garantizará la defensa del autogobierno y de las políticas sociales.

Asimismo, han puesto énfasis en la honestidad y coherencia de sus cargos políticos y han asegurado que han demostrado, en estos cuatro últimos años, que están preparados para gobernar.

El candidato a la Presidencia de Aragón, José Luis Soro, ha insistido en que CHA no tiene que dar cuentas nada más que a su votantes: “No tenemos tutelas -ha afirmado-, no nos dicen desde Madrid qué tenemos que defender en Aragón y hemos demostrado que es posible estar en política de manera diferente, diciendo siempre lo mismo, en el valle y en la montaña, con honradez y coherencia. No a Biscarrués, no a Mularroya, no al trasvase, no a la unión de las estaciones de esquí. Sí al desarrollo sostenible, al ecologismo y al feminismo, a la igualdad de oportunidades, a la reapertura el Canfrac, a la lucha contra la despoblación”. “CHA es un instrumento de transformación social. Nuestros votos son imprescindibles tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo”, ha asegurado.

Anterior a él, el candidato de CHA a la alcaldía de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha lanzado un mensaje al PSOE y ha asegurado que Zaragoza no va a ser “moneda de cambio” en los “cambalaches” para pactar gobiernos. “En Aragón no se van a producir -ha afirmado tajante- gobiernos de la vergüenza, como ha ocurrido en Andalucía. CHA apostará por impulsar y consolidar mayorías de izquierdas, con PSOE, Podemos y Zaragoza en Común”.

En cuanto a la política municipal, Asensio ha lamentado que Zaragoza en Común haya “dilapidado” la ilusión de sus votantes y ha apostado por acabar con “una etapa gris y conflictiva” en el Ayuntamiento de la ciudad. “Ya vale de generar conflictos y follones innecesarios”, ha señalado, al tiempo que se ha comprometido a trabajar para resolver los problemas de los ciudadanos, “para acabar con las desigualdades y construir una sociedad mejor y más igualitaria”.

En el acto político, los asistentes se han levantado en varias ocasiones para corear canciones de Labordeta -interpretadas por ‘Los músicos de Bogdan’- y aplaudir los vídeos que la organización ha mostrado de Bernal interviniendo en mítines y en las Cortes de Aragón. Especialmente emocionante ha sido el largo aplauso dedicado a la viuda y a la familia del político, presentes en el acto, que han agradecido entre lágrimas el caluroso y cariñoso homenaje.