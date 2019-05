José Luis Soro: "La única alternativa para avanzar es un Gobierno con CHA"

¿Fue un error o un acierto no presentarse a las generales?

Fue un acierto. Habría sido muy difícil sacar un escaño y el PSOE habría perdido seguro uno en favor de Ciudadanos.

¿CHA se juega su futuro el 26-M?

Está en juego el futuro de Aragón, retroceder décadas si gobierna la derecha o Ciudadanos condiciona las políticas públicas. La única alternativa para seguir avanzando es que haya un gobierno de izquierdas, en el que CHA aporte el aragonesismo. Y llegamos a las elecciones con los deberes hechos, con el aval del trabajo bien hecho. Nuestro futuro está absolutamente asegurado y creceremos en las elecciones.

Con semejante fragmentación, ¿qué posibilidades tiene la izquierda de sumar?

La fragmentación no es mala, refleja que la sociedad es plural y diversa. Además, que sea necesario articular coaliciones es democráticamente muy sano y no es malo que haya cuatro partidos de izquierda. Nos dejaremos la piel para construir mayorías de gobierno. Existe la posibilidad real de que haya un gobierno de izquierdas, la clave es que nadie se relaje, que nadie se confíe.

¿Pactaría con PSOE y Cs si este último partido llega a tener la llave de la gobernabilidad?

No.

¿El crecimiento del PSOE puede castigar a CHA? ¿Y beneficiarse de la caída de Podemos?

Nadie es dueño de los votos. La gente vota en absoluta libertad. Estoy convencido de que vamos a crecer, a recuperar nuestro espacio. Y eso va a ser posible gracias a nuestros méritos. Mucho voto que dejó a CHA hace cuatro años volverá el día 26.

¿Se ve de nuevo como consejero de la DGA? ¿Pediría otro departamento?

Vamos a conseguir que el partido esté en el Gobierno y lo de menos es quién de CHA esté al frente de una o varias consejerías. He puesto la cara los últimos cuatro años, pero el trabajo ha sido de un equipo. En mi caso, querría continuar en Vertebración del Territorio.

¿Cuál sería su primera medida en caso de volver al Pignatelli?

(Piensa unos segundos). La licitación del nuevo mapa concesional de autobús. Por lealtad y responsabilidad a futuros gobiernos pensé que no era razonable licitar al final de la legislatura algo con tanta trascendencia.

¿Por qué los aragoneses deberían votar a CHA?

Somos la garantía de gobiernos de izquierdas y aragonesistas, feministas y ecologistas.

¿Qué diferencia la oferta de su partido del resto de la izquierda?

Que somos aragonesistas y socialistas. Y cuando hablo de aragonesismo no me refiero a reivindicaciones identitarias, de himnos o banderas, sino del autogobierno como garante del estado del bienestar. Sin CHA, estos cuatro años hubieran sido diferentes. Hemos impregnado de aragonesismo la acción de gobierno.

No ha podido hacer carreteras, solo arreglos. ¿Ha llegado el momento de invertir?

Niego niego absolutamente la afirmación.

Seamos precisos. Acondicionamientos y alguna variante, sí, pero nuevos ejes y carreteras, nada.

Hemos hecho carreteras que modifican el trazado de los existentes, como la que se está ejecutando entre Monzón y Fonz. Y estamos a punto de firmar el contrato para la redacción del proyecto de la duplicación entre Gallur y Ejea. Son solo dos ejemplos.

La prioridad fue el gasto social.

Entramos para hacer políticas de izquierdas después de cuatro años de la derecha desguazando el Estado del bienestar, cargándose la sanidad, cerrando escuelas rurales y dando un portazo a los dependientes. Había que focalizar ahí los esfuerzos.

Por eso le pregutaba si ha llegado ya el momento de invertir.

Eso pasó en 2016 y la senda cambia radicalmente en 2018, cuando se incrementa la obra pública, que también es inversión social al mejorar la calidad de vida, incrementar el empleo y luchar contra la despoblación. Ahora tenemos obras de carretera, en distintas fases, por más de 50 millones.

En clave personal: "En campaña voy a estar deseando que lleguen los lunes para ver Juego de Tronos"

¿Le gusta su personaje de Oregón TV?

Muchísimo. La ironía y el humor son claves en política.

Pero se ha debido quejar, porque el personaje ha adelgazado.

Me pusieron la tripa XXL y yo la tengo M. A mi hijo pequeño no le gustaba y me merecía adelgazar en la segunda temporada. (Risas)

¿Qué serie de televisión sigue?

Soy adicto. Esta la serie, 'Juego de Tronos', y luego, las demás. En esta campaña voy a estar deseando que lleguen los lunes por la noche.

¿Cuál es la última película que ha visto en el cine?

'Los Vengadores'.

¿Cuál es su género literario preferido?

Lo que me gusta son los libros de historia, las instituciones y el Derecho de Aragón. Estoy muy satisfecho de mi biblioteca.

¿Qué música lleva en el coche?

Reggae. Llevo un rasta dentro.

¿Qué modelo es, por cierto?

Un Lancia Thesis.

¿Su comida preferida?

Tengo la suerte de que me gusta todo. Si tuviera que elegir, ternasco a la brasa con familia y amigos.

¿Cuál es el último viaje de ocio que ha hecho?

Tendría que hacer memoria... (pasan 25 segundos). Estos años he viajado muy poco, he tenido los fines de semana ocupados.

¿Playa o montaña?

Montaña por devoción y playa por obligación familiar.

Dígame su plan perfecto de fin de semana.

Ahora, estar con la familia en casa.

¿Ha aumentado su patrimonio desde que está en política?

Antes era abogado. No llegué a la política para ganar más dinero. De hecho, gano menos, pero tengo un buen sueldo.

¿Ha devuelto algún regalo?

No ha habido oportunidad.

Se declara feminista. ¿Se reparte las tareas del hogar con su mujer?

Desgraciadamente, tengo muy poco tiempo para cumplir con mi obligación en el hogar.