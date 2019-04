Cs Aragón se ve capaz de alcanzar el Pignatelli

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez, ha manifestado este lunes que Cs desea ser en esta Comunidad "un gran cortafuegos del sanchismo" y se postula como la "única alternativa" al PSOE. "Somos segunda fuerza política" y, tras el sorpasso al PP en Aragón, "no renunciamos a ir a más", ha aseverado.

Tras las elecciones generales de este domingo, 28 de abril, Cs se ha convertido en la segunda fuerza política en Aragón, superando al PP que ha pasado de la primera a la tercera posición, y a Unidas Podemos, que son ahora cuartos. El PSOE ha sido el partido más votado, mientras que Vox se sitúa como quinta fuerza.

Con el cien por cien del voto escrutado, Cs ha logrado tres de los trece diputados que Aragón tiene en el Congreso, uno por provincia. Un total de 154.949 aragoneses han dado su confianza a este partido, el 20,54 por ciento, mientras que recibieron 114.239 votos en los comicios de 2016, el 16,21 por ciento.

Así, repetirá en el parlamento el cabeza de lista por la provincia de Zaragoza, Rodrigo Gómez, y le acompañarán los representantes de Cs por las provincias de Huesca, Lourdes Guillén, y Teruel, con el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno. La formación naranja se ha quedado a 77 votos de lograr su cuarto diputado, el segundo por Zaragoza.

Además, Cs ha conseguido uno de los doce senadores de la Comunidad y Ana Pilar Velilla Martínez representará a esta formación en la Cámara Alta tras recibir 137.073 apoyos, el 25,57 por ciento, en la provincia de Zaragoza.

Daniel Pérez ha expresado su agradecimiento a todos los aragoneses que en la jornada "histórica" de este domingo dieron su voto a Cs, logrando una segunda posición "de forma clara, contundente" que sitúa a la formación naranja como "única alternativa para relevar" al actual presidente de la Comunidad, el socialista Javier Lambán.

"Somos la alternativa y vamos a por todas a alcanzar el Gobierno de la Comunidad", ha aseverado, para advertir de que serán los aragoneses quienes decidan "donde tenemos que estar".

"IMPENSABLE"

Después de conocer los resultados de los comicios, Pérez ha estimado que es una "mala noticia" tener "cuatro años más de sanchismo, con un PSOE secuestrado por Pedro Sánchez que volverá a pactar con la izquierda de Podemos y los nacionalistas", ha valorado.

NOTICIAS RELACIONADAS El PSOE no descarta gobernar en minoría y descarta un pacto con ERC

En el contexto nacional, ha rechazado completamente llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez. "Excepto en chino o en arameo Albert Rivera no lo puede decir más claro: es impensable un acuerdo con Sánchez", con quien, en su opinión, "no iría ni a cobrar una herencia. No es de fiar, es capaz de cualquier cosa con tal de estar en La Moncloa".

"A Cs nadie le va a dar lecciones, somos el partido del pacto, pero no con los partidos populistas, nacionalistas y tampoco con quienes les dan la mano como el PSOE de Pedro Sánchez", ha insistido.

Por ello, desea que Cs sea el "gran cortafuegos de ese sanchismo" para evitar que Aragón tenga "a un presidente pendiente y entregado a su jefe de filas en Madrid". Ha emplazado a terminar con los "privilegios" que diferencian a las Comunidades, para lo que "es necesario un gobierno fuerte de Cs en esta Comunidad".

Destacado Podemos Aragón aboga por un gobierno de coalición que dé estabilidad y progreso

"SALIMOS A GANAR"

"Salimos a ganar", ha recalcado, para estimar que es posible alcanzar el Pignatelli y las principales alcaldías de la Comunidad. Se ha abierto a pactar con todas las fuerzas políticas, dejando claro que Cs no entrará "en un cambio de cromos ni de sillones". "Lo primero es saber para qué pactamos y después decidir con quién es posible llevar a cabo esos acuerdos".

El candidato ha asegurado que si Cs fuera primera fuerza en los comicios autonómicos también estaría dispuesta a dialogar "con todos los partidos constitucionalistas" y ha dejado claro que el "no al PSOE" es un no a Sánchez que se decidió en la Ejecutiva Nacional de Cs, "pero no se habló en ningún caso del escenario autonómico". Se seguirá, en ambos casos, "el mandato de las urnas", ha agregado.

Dani Pérez ha sostenido que Cs promueve un proyecto "de futuro y regeneración" y ha dicho tajante que no ha llegado a la política "buscando proyección", por lo que "en el intercambio de sillones no me van a encontrar, que no me vengan ofreciendo cargos. Nuestro objetivo único y exclusivo es Aragón y los aragoneses".