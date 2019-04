Ciudadanos: "Es un resultado histórico, seremos la voz de los aragoneses en el Congreso"

A las puertas de conseguir el segundo diputado por Zaragoza –pendiente del voto extranjero y del recuento final–, el cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Zaragoza, Rodrigo Gómez, ha calificado esta noche de "resultado histórico" el obtenido en la Comunidad aragonesa.

"Es una noche especial para nosotros. Venimos desde abajo, de picar piedra, de la nada y somos la segunda fuerza de Aragón", ha gritado emocionado Gómez, que ha sido interrumpido en varias ocasiones por aplausos y gritos de los afiliados, que poco a poco han llenado la sede del partido, situada en el centro de la capital aragonesa, y han seguido minuto a minuto el escrutinio. A las 23.23 llegaron a tener el segundo diputado por Zaragoza, pero poco después lo recuperó el PSOE.

Gómez ha agradecido a los 155.000 aragoneses que han confiado en Ciudadanos y se ha comprometido a no defraudarles. "Vamos a ser su voz en el Congreso, vamos a hacer una oposición leal, constructiva y firme. No vamos a dejar que no se respeten los derechos de los aragoneses. Defenderemos la igualdad entre todos los españoles, para que no haya españoles de primera y de segunda", ha señalado Gómez, que ha añadido: "No vamos a permitir que se mire a los aragoneses por encima del hombro".

A los que durante la campaña se han mostrado escépticos con Ciudadanos, Gómez les ha recordado que el partido ha conseguido "tener representación en las tres provincias aragonesas". "Estamos a 25 votos de sacar el segundo diputado por Zaragoza, pero aunque no lo consigamos, hemos logrado un senador por Zaragoza", ha defendido exultante Gómez, que ha estado arropado por otros representantes del partido, entre otros, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de Aragón, Daniel Pérez Calvo.

Precisamente, ha destacado que con "este equipazo, fuerza e ilusión", su siguiente objetivo es lograr "derrotar al Partido Socialista en Aragón". "Somos la única alternativa viable, que crece, que de verdad tiene opciones. El único proyecto que genera ilusión, moderado, decente, que mira al futuro... Estoy seguro de que el 26 de mayo vamos a ganar en Aragón y en los principales ayuntamientos", ha concluido Gómez, que ha invitado a todos a celebrar la victoria al grito de ¡Vamos ciudadanos!.