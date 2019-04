"Es injusto que en unos colegios aumenten ratios y en otros no"

Unos 500 niños (360 de 3 años) aún no saben en qué colegio estudiarán sus hijos el próximo curso. Son los que no han tenido plaza en el centro elegido en primera opción y están esperando a que la DGA publique este viernes las adjudicaciones. Las familias afectadas viven esta espera con nervios y malestar porque las medidas extraordinarias tomadas por la DGA no llegan a todos. "Es injusto que en unos colegios se aumente la ratio y se abran vías, y en otros no", afirma una madre cuyo hijo se ha quedado en lista de espera en el colegio La Salle Montemolín de Zaragoza.

Familias de los colegios La Salle Montemolín y Bajo Aragón Marianistas se han concentrado este martes a mediodía ante la sede del servicio provincial de Educación (en la avenida de Juan Pablo II) para pedir que se aumenten la ratio en sus centros. En esta zona la ratio es de 20 niños por aula, mientras que en otras zonas de la ciudad es de 24 y excepcionalmente se ha ampliado a 25 y 26. En otros colegios públicos y concertados de Zaragoza, la DGA ha decidido abrir vías y aumentar la ratio para dar cabida a mas niños.

"En La Salle Montemolín nos quedamos inicialmente fuera nueve familias. Si se ampliara la ratio, podrían entrar todos los niños que lo solicitaron. En otros centros se ha hecho, como en el Silos, el María Moliner o el Miraflores. Si no, queremos que nos explique por qué unos colegios han tenido este trato de favor y otros no", afirma Sigrid Sirvent, una de las madres afectadas.

Los servicios provinciales celebraron este lunes el sorteo para ordenar las solicitudes que no habían tenido plaza inicialmente (menos que en años anteriores). Después, Educación les adjudicará colegio teniendo en cuenta sus segundas y sucesivas opciones y las vacantes en su zona escolar. El viernes se publicarán las adjudicaciones.