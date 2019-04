Quejas por la falta de vacantes de primaria en los nuevos colegios del sur de Zaragoza

Familias con niños de primaria empadronados en Valdespartera y Parque Venecia han presentado alegaciones y quejas por la falta de vacantes para el curso próximo. En el proceso de escolarización de este año, Educación ha optado por no ofertar plazas de primaria en ninguna de las aulas abiertas en los colegios de esos barrios ­­–Parque Venecia, Valdespartera 3 y Soledad Puértolas– para acoger a los niños retornados de otros centros de la ciudad, pese a que no se han completado con esos regresos. Esta decisión está generando malestar y críticas entre los padres que esperaban poder escolarizar a sus hijos en esas nuevas infraestructuras educativas.

Se trata de familias que, en su momento, no se acogieron al proceso de retorno abierto por Educación, que contemplaba la posibilidad de que los niños que tuvieron que comenzar su escolarización en colegios alejados de sus domicilios pudieran volver cuando estuvieran construidos los centros. Esta campaña fue impulsada el año pasado y se apuntaron alrededor de 200 niños, muchos de los cuales ya han regresado y han ido a clase a los colegios de sus zonas durante este curso 2018-2019. Para el próximo, Educación dio de plazo hasta el 1 de marzo para que los padres que se inscribieron el año pasado ratificaran su decisión de retorno.

Con esa previsión, y contando con los niños de los propios centros que pasan de curso, el Departamento planificó el número de vías de primaria que se pondrían en marcha en los colegios de Parque Venecia y Valdespartera. Aunque la cifra de menores retornados que ocuparán esas clases aún no se conoce con exactitud, las familias de esos barrios del sur de Zaragoza interesadas en plazas de primaria aseguran que son vías que están por debajo de su ratio habitual y que, por tanto, tienen algunas vacantes que podrían haberse ofertado en el proceso de escolarización.

Desde el Departamento de Educación se recordó este lunes que la opción de retorno "inédita en todo el país", se abrió el año pasado para que familias que tuvieron que irse a colegios alejados de sus casas por no contar con las infraestructuras educativas suficientes en sus barrios pudieran volver. Pero apuntaron también que las aulas de retorno ya no se pueden pedir. "Eran para los que lo solicitaran –aseguró un portavoz–, entendiendo que aquellos que no lo hicieron estaban contentos con el colegio en el que se habían matriculado y no querían un cambio".

Destacado Cómo será el plan de retorno para los niños de los barrios del sur de Zaragoza

No obstante, recordó que el proceso de admisión está abierto y aseguró que se estudiarán todas las situaciones, aunque apuntó que las admisiones de nuevas matrículas se hacen en función de los espacios del colegio, del profesorado y la planificación.

Proceso abierto

En cualquier caso, en el proceso de escolarización como tal, solo el colegio de Arcosur –que no tuvo retorno de niños el curso pasado y tampoco los tendrá este– ofertó plazas para sus aulas de primaria (concretamente para 2º y 3º). En los tres colegios restantes del sur de la ciudad, Parque Venecia y los dos de Valdespartera, se abrirán en total 9 aulas de primaria para acoger retornos. Parque Venecia tendrá tres aulas para 1º, 2º y 3º (una en cada curso) y otra mixta para niños de 4º y 5º. Valdespartera 3 abrirá una en 2º y dos en 3º. El Soledad Puértolas tendrá una en 1º y otra en 2º.

Concentración para "apuntalar" el nuevo centro de Arcosur

La Asociación de Vecinos de Arcosur y el ampa del colegio de barrio han convocado para mañana un acto reivindicativo para "apuntalar" el anunciado segundo colegio. Según una nota de prensa remitida ayer, los vecinos y familias de esta zona del sur de Zaragoza quieren que los grupos políticos con representación en las Cortes de Aragón "se comprometan a continuar con la actual política de infraestructuras educativas en Arcosur", completando el colegio que ya está en funcionamiento –y que en este momento solo cuenta con su aulario de infantil, pero espera tener finalizado el primer ciclo de primaria en el mes de septiembre– y construyendo el proyectado.

En el acto se leerá el escrito de apoyo a la educación pública en el barrio, que se ofrecerá para su firma –explican los promotores del acto reivindicativo– a todos lo representantes políticos que acudan. La concentración está convocada para las 17.30 en el Potrero de Arcosur.

El compromiso de construir un nuevo centro educativo en el barrio fue adquirido por la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, hace unos días. El colegio actual –recién estrenado– recibió este año un elevado número de solicitudes para 1º de infantil, que llevó a ampliar de cinco a seis el número de aulas para el curso próximo. Esta alta demanda sumada a la elevada presión demográfica que se notará en los siguientes cursos fue lo que llevó a la Administración a prometer el nuevo centro.