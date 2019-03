Cerca de 21.000 aragoneses han recibido ya la devolución del IRPF de maternidad y paternidad

Cerca de 21.000 aragoneses han recibido hasta la fecha la devolución del IRPF que les fue retenido en los permisos de maternidad y paternidad disfrutados entre 2014 y 2017, con una media de 1.142 euros por beneficiario, según datos facilitados este martes por el Ministerio de Hacienda.

Clara (nombre ficticio), de 31 años, es una de las mamás de Zaragoza que se han visto beneficiadas por la medida. A esta técnico de farmacia de la capital aragonesa Hacienda le devolvió la semana pasada 1.750 euros y asegura que ha sido una "alegría" para su familia porque con eso piensan "pagar las vacaciones de verano". En cambio, a su marido, que es militar, no le han devuelto todavía el dinero y sigue pendiente de que el Ministerio resuelva su solicitud. Ambos fueron padres en septiembre de 2015 y solicitaron la devolución el pasado mes de diciembre.

Otra resolución positiva ha sido la de María (que también prefiere no dar su nombre real). A esta zaragozana, que trabaja de logopeda, Hacienda le ha devuelto 1.143 euros y cuenta que también a su marido, dependiente en un comercio de la ciudad, le han devuelto unos 300. Ambos fueron padres en 2017 y, según cuenta ella, solicitaron la devolución del IRPF de los permisos de maternidad y paternidad nada más abrirse el plazo. "Creo que fue en enero, y el 19 de febrero nos la devolvieron", señala esta mamá, quien confiesa que también ha sido una "alegría" para ambos, aunque matiza entre risas que hubiera venido mejor el dinero en el momento de ser papás. "Si realmente no nos lo tenían que haber quitado da un poco de rabia... porque cuando tienes al bebé siempre hay mucho gasto. Por el momento usaremos el dinero que nos han devuelto para ahorrar", añade esta mamá.

La suma de las cantidades (devolución más intereses) reintegradas a estas personas en Aragón supera los 24 millones de euros, según fuentes del Ministerio, que insisten en que estas cifras no son definitivas puesto que el proceso sigue abierto y miles de contribuyentes siguen presentando solicitudes. Estas devoluciones son consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de octubre que, en contra del criterio que hasta entonces había mantenido la Agencia Tributaria, declaró exentas de IRPF las prestaciones públicas por maternidad de la Seguridad Social, y se refieren a los últimos cuatro ejercicios no prescritos: 2014, 2015, 2016 y 2017.

En el caso de las mujeres, al ser los permisos más amplios, Hacienda precisa que la devolución media en España ha alcanzado los 2.012 euros, mientras que en el caso de los hombres ha sido de 470 euros. Por provincias, en Zaragoza se han beneficiado de esta medida 16.600 personas; en Huesca, 2.800; y en Teruel han sido más de 1.500 los contribuyentes que han recibido hasta la fecha la devolución del IRPF de maternidad y paternidad, por importe de 1,6 millones de euros; una cifra que asciende a 3,1 millones en Huesca y a 19,3 millones de euros que han sido devueltos a las familias en Zaragoza.

En Aragón, según datos publicados por la Seguridad Social, se concedieron un total de 38.885 prestaciones por maternidad entre 2014 y 2017, a lo que se suman también las más de 30.300 prestaciones por paternidad concedidas en ese mismo periodo a los hombres. La pareja de Carolina, otra mamá de Zaragoza, sigue pendiente de la devolución del IRPF del permiso de paternidad. Cuenta que su hijo nació en 2015 y que presentaron la reclamación en las oficinas de la Agencia Tributaria el pasado 11 de enero. "Todavía no lo hemos cobrado ni recibido ninguna carta", manifiesta, por su parte, esta otra mamá. Aunque el Ministerio no da datos por el momento del número de solicitudes pendientes de resolver en la Comunidad, se puede estimar que en Aragón habría más de 60.000 prestaciones potencialmente afectadas por la devolución del IRPF, aunque un gran número de ellas se quedarán fuera al tratarse de niveles bajos de renta, que están exentos del pago del impuesto. Así pues, solo deben asumirlo las rentas anuales superiores a los 12.000 euros (con un pagador).

En España, según las mismas fuentes, del total de más de un millón de solicitudes presentadas se han resuelto 733.000, de las que un 76,8% (563.000) ya han sido pagadas (563.000).

El propio Ministerio recuerda en una nota enviada este martes a los medios que "no todas las solicitudes generan un derecho de devolución, ya que hay contribuyentes a los que no se les retuvo o no abonaron cuotas en el IRPF por partir de niveles bajos de renta". No obstante, hasta el 30 de junio, que expira el plazo para solicitar la de 2014, están todavía a tiempo de dirigirse a la Agencia Tributaria quienes la cobraran entonces.

En cuanto al inicio de las devoluciones a empleados públicos, el Ministerio ha detallado que está pendiente de que la Agencia Tributaria vaya recibiendo toda la información de parte de las distintas administraciones públicas pagadoras.

Por lo que respecta a las retenciones practicadas en 2018, Hacienda ha recordado que en la declaración de la Renta de este año ya incorporarán las prestaciones como exentas y las retenciones soportadas serán deducibles.