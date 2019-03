Diversas asociaciones de padres de Aragón (y también de otras comunidades autónomas) se han movilizado por los nuevos criterios para que un menor mantenga su condición de Acneae (alumno con necesidad específica de apoyo educativo). Durante el pasado verano, el Gobierno de Aragón aprobó una orden que regulaba las actuaciones de intervención educativa inclusiva y delimitaba cuál era la tipología y las características del alumnado Acneae. Unos requisitos que, según esta organizaciones, podrían poner en riesgo que muchos menores mantuvieran esta condición ya reconocida.

Esta nueva regulación especifica que todos los alumnos con discapacidad auditiva, visual, motora, física orgánica, intelectual, plusidiscapacidad, trastorno grave de la conducta, trastorno del espectro autista, trastorno mental, del lenguaje o retraso global del desarrollo serán considerados como Acneas, al igual que se venía haciendo hasta ahora. Sin embargo, los menores con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), dificultades del aprendizaje (como la dislexia), altas capacidades o con problemas por la incorporación tardía al sistema educativo ya no tendrían necesariamente esta consideración.

"La Lomce (regulación estatal vigente) establece que todo el alumnado con necesidades educativas diferentes a las ordinarias serían reconocidos como Acneaes. Con esta nueva normativa se está dejando a muchos menores fuera”, puntualizan desde la asociación Sin Límites, formada por familias con hijos de altas capacidades. Según las instrucciones publicadas por el Gobierno de Aragón a principio de curso, los alumnos superdotados o con dislexia (entre otros) no serán reconocidos como Acneaes, al menos, que precisen de una actuación específica de intervención. “Cuando a un niño con altas capacidades se le da material curricular extra se considera una actuación general. Haría falta que le adelantaran un curso para loque tuviera la condición de Acneae”, puntualizan desde Sin Límites.

De hecho, esta organización ya recurrió esta orden al Tribunal Superior de Justicia de Aragón tras el verano y “actualmente está en los tribunales”. Otro ejemplo se encuentra en los menores con déficit de atención (TDAH). No sería suficiente “con un diagnóstico médico” para considerar que son Acneaes.

Según los últimos datos correspondientes al curso 2016-2017, en Aragón había más de 8.000 alumnos con necesidades educativas especiales, de ellos, 943 están matriculados en colegios de educación especial, por lo que no les afectaría esta medida. Otros 3.200 tendrían algún tipo de discapacidad física, intelectual o un trastorno de la conducta. La situación de este colectivo tampoco variaría. Por su parte, el resto sí que se podrían ver afectados por estas modificaciones: 182 menores con altas capacidades, 378 con incorporación tardía al sistema educativo y más de 3.300 con trastornos en el aprendizaje, en el desarrollo del lenguaje o en desventaja socio-educativa.

Estas asociaciones explican que en las últimas semanas han recibido quejas de muchas familias a las que ya se les ha notificado que su hijo o hija no cumplían los requisitos para ser Acneae (una situación que sí mantenían hasta ahora) . De hecho, los centros educativos tienen hasta el próximo 28 de junio de 2019 para revisar a todo el alumnado. “Cuando un docente detectaba alguna situación especial, remitía al menor al orientador para que realizara el diagnóstico e informe correspondiente, además, de decidir las acciones a tomar. Con la nueva regulación será el docente el que implante las medidas generales y, si estas no funcionan, el orientador analizará la situación”, puntualizan desde Dislexia Aragón. Al mismo tiempo detallan que esta ley “idílica” atribuye al profesorado una sensibilidad, recursos y formación que no siempre se tienen, además de obviar la gran carga profesional con la que ya cuentan.

Más de 2.500 firmas

Como muestra de su situación, las asociaciones Sin Límites y Dislexia Aragón se han unido junto a otras (Afada, Acnida o incluso la asociación Aragonesa de Psicopedagogía) para impulsar una recogida de firmas 'online', que en menos de 12 horas ya había superado el millar de adeptos y en la actualidad cuenta con más de 2.500 rubricas. En ella explican su situación y los efectos que tendría que, a partir del 29 de junio, estos menores que hasta ahora tenían la condición de Acneae, la perdieran.

Imposibilidad de solicitar una beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional (3.700 beneficiarios en Aragón durante el curso 2016-2017), de acceder a plazas reservadas para estos alumnos en los centros educativos aragonesas, no tener reconocida esta condición en ningún punto del país y tampoco cada vez que el menor cambie de centro. “Un alumno con dislexia que no está considerado con Acneae, en el momento en el que tenga que hacer la prueba de acceso a la universidad, no se la adaptarán. Por lo que no contará con más tiempo para realizar el examen (debido a sus dificultades tanto en el lectura como en la escritura) ni con un cambio en la tipografía de la letra”, puntualizan desde Disxlexia Aragón.

“Por todas estas cuestiones hemos enviado varias cartas a la consejería e incluso llegamos a reunirnos con ellos en diciembre; pero desde entonces no ha habido ningún cambio”, lamenta este colectivo. Una situación que ha cambiado tras la publicación de esta recogida de firmas a través de la plataforma Change.org. “Ahora nos han emplazado a un reunión para el jueves”, recalcan las asociaciones. Desde el departamento de Educación, Cultura y Deporte detallan que en esta cita se les resolverán todas las dudas que tengan de cara a los cambios realizados.