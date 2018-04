La reserva de plazas para niños con necesidades especiales genera confusión en los colegios

A los 66 colegios aragoneses que han recibido más peticiones para escolarizar a niños de 3 años que plazas ofertaban habrá que sumar probablemente otros centros cuya cifra de solicitudes ha quedado muy próxima al número de puestos ofrecidos. Esta situación, que ha sorprendido a muchos padres, deriva del criterio adoptado por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón que obliga a los colegios de la Comunidad a reservar un determinado número de plazas para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (Acneaes) y a mantener su reserva durante todo el curso. La norma, recogida en una orden recientemente aprobada, ha generado confusión y malestar entre algunas familias, que habían dado por hecho que las plazas consignadas en la web de Educación (que ha ido reflejando diariamente la evolución del proceso de escolarización) tenían ya descontados los puestos para niños con necesidades especiales y no era así.

Es lo que ocurrió, por ejemplo, en el colegio San Juan de la Peña, de Jaca (Huesca), donde este jueves los padres brindaron con champán al creer que este año entraban todos los niños que habían solicitado plaza en el centro sin necesidad de sorteo porque, al finalizar el plazo para presentar las peticiones de matrícula, la cifra de vacantes (66) coincidía, en teoría, con la cifra de solicitudes (66 también).

La directora del colegio, Luisa Ferrer, explicó este jueves a este periódico que había tenido que informar a las familias que se acercaron a preguntar durante la mañana que el colegio sí debía celebrar este viernes sorteo porque el número real de plazas, para niños no diagnosticados como Acneaes, era de 60, por lo que había, en principio, un excedente de 6 solicitudes.

Este centro debe reservar 6 plazas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Hay que recordar que se considera Acneaes a aquel niño que requiere una atención diferente a la ordinaria por algún tipo de discapacidad o trastorno grave de conducta, por altas capacidades intelectuales o por su incorporación tardía al sistema educativo. También se incluyen bajo esta definición el retraso madurativo; los trastornos del desarrollo, la comunicación y el lenguaje; el desconocimiento de la lengua y la desventaja socio-educativa.

"La nueva orden –reiteró este jueves Ferrer– deja muy claro que las plazas Acneaes no se pueden ocupar por alumnos que no estén diagnosticados como tales. Por tanto, el número real de vacantes es menor, por lo que hay más colegios que tendrán que ir al sorteo". La cifra de centros era difícil de precisar este jueves , ya que el número de plazas bloqueadas para alumnos con necesidades de apoyo educativo no es igual en todos los colegios: está en función de la ratio de estudiantes por aula, de las zonas e incluso de los colegios. La información precisa la pueden encontrar las familias en la web de cada colegio, donde se especifica el número de plazas que salen este año para alumnos ordinarios y cuántas se reservan para alumnos Acneaes. Por otra parte, los colegios que este viernes van al sorteo lo han comunicado en el tablón de anuncios del centro, donde las familias pueden consultar esta información.