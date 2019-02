Pedro Duque deja la puerta abierta a repetir como ministro de Ciencia

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha dejado la puerta abierta este martes en una nueva edición de los Desayunos HERALDO a repetir como ministro si el PSOE sigue en el Gobierno tras las elecciones generales del 28 de abril. "Sigo muy comprometido con esta tarea, hay mucho que hacer todavía", ha subrayado.

Duque confía en que "siga imperando la sensatez" tras el 28-A y que los españoles no se decanten por "histrionismos". Aunque no ha concretado si irá en listas por no ser su ámbito, sí ha recalcado que si Pedro Sánchez sigue como presidente del Gobierno estará ahí.

El ministro también ha adelantado durante esto Desayuno organizado por HERALDO y patrocinado por FCC, al que han asistido unas 180 personas, cuáles serían sus prioridades de cara a una próxima legislatura. La principal sería una nueva ley de universidades. "La ciencia española está en un gran momento, hay que dotarla de más medios y estabilizar las generaciones futuras", ha aseverado.

También cree necesario impulsar una carrera científica "más predecible" y fomentar la innovación en el mundo empresarial. Como principales logros de estos ocho meses ha destacado el decreto ley que permitirá mejorar aquellas situaciones que "estaban minando" la capacidad investigadora de España. "Se centra en reducir las cargas administrativas, facilitar la contratación ágil y aumentar los medios para evitar retrasos en las convocatorias. Era ampliamente demandado por los profesionales", ha señalado.

En su opinión, la ley de Ciencia aprobada en Aragón es "un ejemplo a seguir por todos". "Espero que en algún momento se pueda extender en toda España", ha afirmado. También ha destacado el amplio consenso que consiguió esta ley y su intención de avanzar hacia "un acuerdo de país" de cara a una próxima legislatura.

También se ha referido, a preguntas del director de HERALDO, Mikel Iturbe, a la situación de los jóvenes que se han visto obligados a emigrar para conseguir un puesto de trabajo. "La calidad investigadora existe, pero falta calidad en el empleo", ha dicho. Ha admitido, asimismo, que el sistema no da para dar trabajo a todos. "Hay que aumentar su volumen para atraer gente, incrementar la inversión para alcanzar unos números similares a los de Europa", ha expuesto.

Respecto a la situación de las universidades, se ha mostrado partidario de que "cada una encuentre su nicho", así como de "seguir trabajando para aumentar las becas y garantizar que todo el mundo puede estudiar".

Duque ha reconocido que en su etapa como ministro ha habido momentos "duros", si bien el balance actual es "muy positivo". Respecto a la polémica sobre su chalé, ha asegurado que el tema ha quedado "suficientemente aclarado y terminado". "Fue un momento en el que me di cuenta de que estaba en un ambiente completamente distinto. Hay un área negativa tremenda que me costó meses comprender", ha admitido.

El ministro ha afirmado que, para él, aceptar el cargo de ministro tras la llamada de Pedro Sánchez era "un desafío y una obligación". "Nadie más me iba a dar esa oportunidad y tenía que arremangarme", ha añadido. Ha comprobado, en todo caso, que ocuparse de las cuestiones públicas "conlleva sacrificios muy grandes en la vida personal". "Hace que uno se vea sometido a una grandísima tensión", ha explicado.

Al acto han asistido la delegada del Gobierno, Carmen Sánchez, la consejera de Innovación, Pilar Alegría, el presidente de HENNEO, Fernando de Yarza, y la presidenta editora de HERALDO, Pilar de Yarza, así como un nutrido grupo del tejido empresarial, social y político de la Comunidad.

