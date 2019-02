Lambán anuncia una oficina contra el cambio climático a tres meses de las elecciones

El líder autonómico ha asegurado que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad trabaja ya en un plan de acción para desarrollar las líneas planteadas en la estrategia, duramente criticada ayer en las Cortes por su "falta de concreción". "Vamos a empezar de forma inmediata", ha asegurado Lambán.

En su opinión, una de las consecuencias más negativas de la crisis económica ha sido que el debate sobre el cambio climático o la Agenda 2030 ha pasado "prácticamente desapercibido". Ha defendido, no obstante, que su Ejecutivo ha intentado "estar a la altura", reducir consumos y buscar fórmulas para, por ejemplo, mejorar la recogida de residuos.

La nueva estrategia establece nueve metas que van desde "transitar hacia un modelo energético bajo en carbono" a "adaptar el sistema agroalimentario al nuevo escenario climático". El objetivo, marcado por las directrices europeas, es reducir un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990 y un 26% en los sectores difusos.

"Aragón no parte de cero"

El consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, ha insistido en la necesidad de que esta fuera una estrategia "participada, realista, comprometida y ambiciosa". También ha afirmado, en contra del criterio del resto de grupos, que las acciones que contempla son "muy concretas". "Las críticas están para escucharlas, pero no están justificadas", ha aseverado.

A su entender, Aragón "no parte de cero", sino que lleva años trabajando e incluso siendo pionera. El reto, en todo caso, no es menor, ya que la Comunidad aporta el 4,6% de las emisiones nacionales y está 64 puntos por encima de la media española. "Esto no es consecuencia de nuestro consumo o nuestras pautas de vida, sino de nuestra estructura de producción. El peso del sector agroganadero y el energético, unido a las características demográficas de la región, nos hace especialmente vulnerables", ha razonado.

Uno de los principales retos de Aragón será reducir las llamadas emisiones difusas, que representan el 60% del total. Olona ha recalcado que el Ejecutivo "ultima" un decreto de purines que se prevé "determinante", aunque no ha puesto fecha a su aprobación.