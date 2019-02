Críticas a la “inconcreción” de la nueva estrategia aragonesa contra el cambio climático

La nueva estrategia aragonesa contra el cambio climático que hoy presentarán el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, fue ayer duramente criticada por los grupos parlamentarios en las Cortes. PP, Podemos, PAR y Grupo Mixto cargaron durante la comparecencia de la directora general de Sostenibilidad, María Pilar Gómez, contra la "inconcreción" del documento y la falta de presupuesto para desarrollar sus 29 indicadores. También rechazaron que se presente a tres meses de las elecciones cuando "se ha tenido toda la legislatura".

Gómez defendió que se trata de un marco "estratégico" abierto a aportaciones y no de un plan de acción, de ahí que no se profundice tanto como exigen los partidos y que se invite a todo el mundo a "remangarse y ponerse a trabajar" para diseñar actuaciones a todos los niveles. Los grupos, en cambio, insistieron en que no se aterriza "en lo concreto", algo "imprescindible" para conseguir objetivos "claros".

Aunque la mayoría coincidieron en que esta estrategia mejora la de 2009, partidos como el PP aseguraron que "ofrece mucho diagnóstico y pocas medidas". "Lambán solo busca la foto y el titular. No hay ni un planteamiento concreto en 114 páginas de estrategia. Lo que están haciendo es enredar y hacer perder el tiempo a los demás", opinó el diputado popular Miguel Ángel Navarro.