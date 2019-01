La delegada del Gobierno pide unidad política y social para acabar con la violencia de género

“Estamos consternados. Lo único que pido desde aquí es unidad a todos los partidos políticos y a la sociedad. No voy a hacer un llamamiento a las mujeres a las concentraciones, que doy por hecho que van a estar, hago un llamamiento a los hombres demócratas que se unan a estas concentraciones porque solo juntos vamos a ser capaces de mandar un mensaje y de acabar con esto”, ha señalado Carmen Sánchez.

La delegada del Gobierno en la Comunidad ha incidido en la necesidad de trabajar en la educación para combatir la violencia contra las mujeres: “Está claro que si no trabajamos en la educación, no vamos a acabar con esto nunca, pese al dinero que se esté poniendo. Este año se ha aumentado en 20 millones el pacto contra la violencia de género, pero si no cambiamos la educación, será difícil poder acabar con esta lacra”. Sánchez ha añadido que desde la delegación del Gobierno van a seguir trabajando “con todo el empeño” contra la violencia de género.