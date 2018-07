Bajar la lista de espera y evitar una huelga en el Salud, retos de la nueva consejera Ventura

Como secretaria general técnica hasta hace unos días, Ventura es bien conocedora de las entrañas del Departamento de Sanidad, que cuenta con un tercio del total de presupuesto del Gobierno de Aragón de 2018 y alcanza los 2.000 millones. Pero a pesar de que dispone de 400 millones más que en 2015, las cuentas de la sanidad nunca terminan de cuadrar y el exconsejero Sebastián Celaya ha mantenido tiras y aflojas con Hacienda por diferentes cuestiones en los últimos meses. La última: el abono de la paga de productividad variable del personal del Salud, que deberían haberla percibido en abril.

Muchos son los que aseguran que Ventura, posiblemente, no mantendrá tantas desavenencias con el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, al ser más técnica y política que su antecesor y apostar por un gasto más contenido. Precisamente, es esta vertiente de Pilar Ventura la que temen los representantes sindicales, que están en plena negociación de un nuevo acuerdo por el empleo que quieren que incluya mejoras económicas.

Si no juega bien sus cartas, la consejera podría incluso enfrentarse a una huelga de médicos y enfermeras en otoño. El sindicato Cemsatse no ha descartado una movilización de este tipo si no se escuchan sus reivindicaciones.

Pero estos no serán los únicos frentes abiertos de la nueva consejera hasta el próximo mes de mayo. Deberá vigilar muy de cerca el ritmo de las obras del hospital de Alcañiz para que el complejo sanitario pueda cumplir los plazos e inaugurarse, tal y como está previsto, en 2021. Y tendrá que garantizar que, de una vez por todas, comiencen las obras del tan demandado hospital de Teruel. Se han licitado los trabajos por 103 millones de euros.

En sus manos está ahora el encontrar la fórmula para paliar la falta de facultativos, especialmente, en Teruel. Los médicos han planteado al Departamento una batería de medidas para atraer a facultativos al Obispo Polanco, entre las que se incluye un plus de 4.000 euros al año en concepto de ayuda a la vivienda o por los desplazamientos.

Ventura sabe que Sanidad no es, precisamente, una balsa de aceite. De hecho, tan solo un día después de tomar posesión, se publicaron dos sentencias del Tribunal Supremo que declaran nulas las jubilaciones forzosas de dos médicos del Salud. Hay otros 200 recursos en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El Gobierno de Aragón tendrá que resarcir económicamente a los médicos por lo que dejaron de ganar en sus puestos desde los 65 a los 70. Aunque es un problema heredado del anterior Ejecutivo, supone un importante varapalo judicial que puede llegar a acarrear un gasto extra de más de 13 millones.

Los retos

1. Nuevos hospitales de Alcañiz y de Teruel. Tendrá que vigilar que las obras del primero vayan a buen ritmo para que pueda inaugurarse en el plazo previsto: 2021. Pero deberá garantizar que el hospital de Teruel no sufra ningún otro contratiempo. Se han licitado ya los trabajos por 103 millones de euros. Está previsto que, además, comience la ampliación del servicio de Urgencias del hospital San Jorge de Huesca. El objetivo es que las máquinas empiecen este año y la reforma esté concluida en 2019.

2. Listas de espera. Aunque en los últimos tres años las cifras se han conseguido contener, la nueva consejera de Sanidad, Pilar Ventura, reconoció que era la "cruz" de todos los Gobiernos. Actualmente, hay 1.241 aragoneses que llevan más de seis meses aguardando una intervención, 460 menos que a principios de este año. Lo positivo es que seis de los 13 centros públicos de la Comunidad terminaron junio sin demoras. Ventura tendrá que intentar mantener unas cifras aceptables de cara a las próximas elecciones de 2019.

3. Nuevos centros de salud. Aunque las obras del nuevo centro de salud de Los Olivos en Huesca ya están en marcha y está previsto que comiencen de manera inminente los trabajos del de Binéfar, hay otros equipamientos pendientes desde hace años. Uno de los más urgentes es el nuevo del Barrio de Jesús de Zaragoza para descongestionar el de La Jota, cada vez más saturado. El compromiso del Departamento es que las obras se puedan licitar en 2019 para que las instalaciones puedan estar listas en 2020.

4. Déficit de especialistas. Es un problema enquistado, sobre todo, para cubrir algunas plazas de centros periféricos fuera de la capital aragonesa. Sanidad elaboró un plan de incentivos para plazas de difícil cobertura. Además, el exconsejero de Sanidad apostó por que todos los médicos puedan seguir trabajando hasta los 67 años. La nueva consejera tendrá que decidir si atiende la reivindicación de los médicos de Teruel de tener un plus de 4.000 euros al año en concepto de vivienda y desplazamientos.

5. ¿Se pagará la productividad variable? El Servicio Aragonés de Salud (Salud) aún no ha abonado la paga de productividad variable (según objetivos cumplidos) a sus más de 20.000 trabajadores. La cuantía anual media oscila entre los 190 y los 1.300 euros, según la categoría. Tradicionalmente, el abono de este ingreso se hacía en el mes de abril, pero en los últimos años se ha ido retrasando. Pilar Ventura tendrá que lidiar con el Departamento de Hacienda para que la ingrese después del verano.

6. Acuerdo por el empleo. Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad han pedido firmar un nuevo acuerdo por el empleo, pero con contenido económico. Quieren recuperar parte de los derechos y permisos que perdieron en 2010 con la crisis económica. De momento, médicos y enfermeras han convocado varias protestas y no descartan ir a la huelga en otoño si es necesario. La consejera tendrá que jugar bien sus cartas en los próximos meses para evitar cualquier movilización.

7. Nuevo equipo. El Gobierno de Aragón es consciente de los riesgos que tiene la renovación de cargos en el Departamento de Sanidad a tan solo diez meses de las elecciones. Son seguros los cambios en la Dirección General de Asistencia Sanitaria, el jefe de Gabinete de la consejera y la secretaria general técnica. Aunque no se ha confirmado ningún nombre a la espera de que los apruebe el Consejo de Gobierno, todo apunta a que ha elegido a personas de dentro del Departamento que puedan seguir con los proyectos ya en marcha.

8. Inversión tecnológica. Ventura tendrá que completar el plan de renovación tecnológica iniciado por su antecesor. Habrá nuevas resonancias magnéticas en el centro de especialidades Inocencio Jiménez y el Clínico de Zaragoza. También el hospital de Huesca contará con una máquina cuando concluyan las obras en Urgencias. Queda por licitar el tercer acelerador para tratamientos de radioterapia, que se instalará en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. Se pagará con el dinero que dona la Fundación de Amancio Ortega.

9. Plan de salud mental. Ha sido una de las apuestas del Departamento de Sanidad en esta legislatura. Venturá inaugurará, en principio en septiembre, la nueva unidad de Psiquiatría, con 30 camas, del hospital Miguel Servet de Zaragoza. Ventura tendrá que equipar la nueva unidad infanto-juvenil de salud mental prevista en el centro de salud de Sagasta y el hospital de día planteado en el de Parque Goya de Zaragoza. También está en marcha la reforma de uno de los pabellones del Neuropsiquiátrico de Zaragoza.

10. Almacén central de distribución de material a todos los hospitales. El Salud lo impulsó en 2015 con el anterior Ejecutivo autonómico. A pesar de llevar cerrado más de tres años, ha supuesto un gasto para el Gobierno de 1,1 millones de euros. La partida más elevada, unos 976.500 euros, corresponde al alquiler de la nave situada en Plaza. Celaya aseguró que lo abriría a principios de 2019 y su gestión ha salido a licitación. ¿Pilar Ventura mantendrá esa previsión y lo pondrá en marcha el año que viene?