Beamonte acusa al PSOE de "traición" y de apoyarse "en los amigos de ETA" para gobernar

El presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte , ha asegurado este viernes que la moción de censura contra Mariano Rajoy es “una traición al conjunto de los españoles”. “ Pedro Sánchez va a salir elegido con los votos de los amigos de los terroristas . No sé cómo podrá mirar a la cara a los familiares de las víctimas”, ha dicho.

En su opinión, el PSOE “se ha suicidado a corto plazo”. “Se ha consumado el triunfo de Pedro Sánchez, pero no el de los españoles. Han quedado retratados, ahora tienen un verdadero problema”, ha añadido. El líder popular ha asegurado que el partido “sabrá reaccionar y hacer lo que tenga que hacer en los próximos días” y, aunque no ha querido pronunciarse acerca de la continuidad de Rajoy como presidente del PP, sí ha dicho que ha sido “un gran presidente”.

A su juicio, será él quien “tomará la decisión más adecuada”. “Ha devuelto la ilusión y ha sacado a España de una crisis muy importante. Ha estado a la altura. Yo tengo mi propio criterio y si lo tengo que manifestar, lo haré en el comité ejecutivo del martes. Antes, me reuniré con mis compañeros para consensuar una postura”, ha aseverado. Los populares de Aragón se verán un día más tarde, el miércoles, para analizar la situación. Por otra parte, Beamonte ha sostenido que no había motivos para convocar elecciones. “Pero todo es opinable. El tiempo dará y quitará razones”, ha matizado.

Ha sido, además, especialmente crítico con Ciudadanos, partido que, a su entender, “ha dejado el camino libre al PNV”. En este sentido, ha acusado a la formación naranja de “querer desestabilizar al PP a lo largo de todo este tiempo”. En el plano autonómico, el dirigente popular espera que el cambio de Gobierno no repercuta y permita seguir negociando aspectos clave como el mapa impositivo. “Sería un error que rompiésemos la posibilidad de diálogo para llegar a un acuerdo sensato. Esto no tiene que entorpecer esta u otras cuestiones por arreglar. No podemos renunciar a dialogar ni llegar a consensos”, ha afirmado.