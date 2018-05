Juan Campos deja el consejo nacional de CHA para seguir como asesor del Justicia

Campos ha insistido en que ha aceptado la propuesta que le hizo Ángel Dolado para formar parte de su equipo a título personal y que CHA no ha tenido nada que ver con esa decisión en ningún momento.

El nombramiento ha provocado recelos entre los partidos, que han cuestionado la decisión de Dolado, al tratarse de un destacado dirigente del partido que lo propuso para hacerse cargo del Justiciazgo.

Dolado ya defendió el lunes la incorporación de Juan Campos y aseguró que no duda de su cualificación y que no tiene dudas de que su equipo actuará con total objetividad y que si no fuera así no tendría dudas en cesar al que incumpliera este requisito.