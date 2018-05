El Justicia de Aragón no ve ningún impedimento en nombrar asesor a un miembro de CHA

El nuevo Justicia de Aragón, Ángel Dolado, defendió ayer el nombramiento como asesor en su equipo de Juan Ramón Campos Ara, integrante del comité nacional de CHA, porque lo eligió «por su perfil» y en ningún caso influido o presionado por este partido, que fue quien lo propuso para el cargo institucional.

«No me he sentido presionado ni ha sido ninguna imposición (de CHA). Recibí muchos currículum y lo elegí por su perfil», insistió Ángel Dolado, quien ayer mantuvo el primer encuentro con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve. El asesor es un licenciado en Derecho que desde hace años trabajaba en la banca privada y fue miembro de la ejecutiva de Chunta Aragonesista. También era integrante de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv), hasta ayer.

El Justicia de Aragón destacó que Campos fue también asesor de José Antonio Labordeta durante los ocho años que estuvo en el Congreso de los Diputados. Este detalle lo recalcó porque entre sus retos al frente de la institución, «además de la defensa del menor, destaca el aragonesismo», área de la que se encargará precisamente Juan Campos.

«Es un todoterreno»