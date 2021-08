CAMINO A TOKIO 2020

Cuatro historias con sabor a medalla

‘Camino a Tokio 2020’ es una serie documental de cuatro encuentros promovida por Ambar, patrocinador del Equipo Paralímpico Español, que cita a deportistas de la talla de la nadadora María Delgado, el piragüista Higinio Rivero, el triatleta Héctor Catalá y la jugadora de baloncesto Sara Revuelta. Una reunión no solo con el deporte, sino también con familiares y amigos en una distendida conversación entre varias voces.

Para la jugadora de la selección española de baloncesto en silla Sara Revuelta: "La discapacidad no te quita nada, te está dando un modo de vida diferente". Una afirmación que ratifica con su esfuerzo cada día, como el resto de sus compañeros de expedición, los representantes de España en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. A Higinio Rivero la piragua le condujo a nuevos retos: "Primero buscaba la mejora de la calidad de vida, pero me fui enganchando, empecé a competir y hasta aquí hemos llegado". El triatleta Héctor Catalá decidió que "había que transformar la rabia en acción, en hechos, en consecuencias, en mirar adelante y seguir luchando". Una actitud que comparte con la nadadora María Delgado, cuya dedicación al deporte no le ha supuesto ninguna renuncia: "No ha sido ningún sacrificio. He elegido lo que he querido, que ha sido nadar". Conoce sus historias de la mano de Ambar en el Camino a Tokio 2020.