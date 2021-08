Higinio Rivero: "Al principio pasaba más tiempo en el agua que en la piragua"

"Al principio pasaba más tiempo en el agua que encima de la piragua. Pero bien, era agosto y no estaba muy fría". Para Higinio Rivero, representante español en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, este deporte supuso un punto de inflexión en su vida. Un año antes, en 2013, Rivero había sufrido un accidente practicando escalada, una de sus grandes pasiones, que le provocó una lesión medular y, al acabar su proceso de rehabilitación y para mantener el cuerpo y la mente en forma, se propuso iniciarse en esta práctica. "Primero buscaba la mejora de la calidad de vida, pero me fui enganchando, empecé a competir y hasta aquí hemos llegado", resume. "Empecé con la disciplina del maratón, que no es olímpica, y cuando en 2016 incluyeron por primera vez el piragüismo adaptado en los Juegos pensé: 'Aquí hay una oportunidad'".

Desde entonces, su día a día ha dado un giro de 180 grados. "Mi rutina es como la de un bebé: dormir, comer y entrenar", explica. "Si hablamos de lo deportivo, y echando la vista atrás, para mí hay tres momentos muy significativos -explica Itxaso, la pareja de Rivero-. El primero, el día que se fue a montar en piragua y no paraba de caerse y pensé que no iba a conseguir nunca mantenerse dentro de la embarcación. Después, cuando quedó campeón del mundo y, por último, cuando se clasificó para las Paralimpiadas y de sorpresa le recibimos todas las amigas y familia en el aeropuerto".

Para poder mantenerse en lo más alto, el palista, que ha cambiado las largas distancias por la modalidad 'sprint', la única que forma parte del programa de competición de los Juegos Paralímpicos, pasa medio año en el Centro de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo La Cartuja de Sevilla, durante los meses más fríos, y la otra mitad en Bilbao, su ciudad natal. "Los últimos años han sido bastante duros, porque estoy mucho tiempo fuera de casa. Además, con lo de la covid ha sido más difícil todavía". Una circunstancia, la distancia, a la que su entorno se ha adaptado: "Saben que estoy haciendo lo que me gusta y que estoy contento".

"Buscaba mejorar la calidad de vida y me enganché"

"ES MUY CABEZÓN. HASTA QUE NO SE SALE CON LA SUYA..."

Para Mari Carmen, su madre, la principal razón de su éxito es que "es muy cabezón. Hasta que se sale con la suya...". Un tesón que reconoce su amigo Emilio: "Cuando iba con él a escalar, era como mi mentor. Siempre ha sido un peleón. Su garra y su fuerza nos inspira a todos". María, su hermana, también comparte esta afirmación. "En todo momento ha tenido una actitud súperpositiva, incluso después del accidente, yendo a rehabilitación todos los días y haciendo fácil lo difícil. Para mí es una inspiración". "O sea, que nos vamos a traer la medalla de oro sí o sí", pronostica María.

Sobre su participación en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, Rivera señala: "Como siempre digo, hay que ir paso a paso. El objetivo es conseguir una medalla, pero antes de eso hay que pasar eliminatorias, semifinales, llegar a la final y luego luchar. Antes de correr hay que andar y, si solo piensas en la meta, puede pasar factura".

Higinio Rivero A lo largo de su carrera deportiva, que comenzó tan solo un año después de sufrir el accidente que le provocó una lesión medular en 2013, el piragüista Higinio Rivero se ha proclamado doble campeón del mundo de maratón en paracanoe en Brandemburgo y Sudáfrica (2016 y 2017), campeón de Europa en Pontevedra (2016) y, en 2019, consiguió su pasaporte a Tokio durante el Mundial disputado en Hungría. Higinio Rivero forma parte de la expedición española que participará en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que se celebrarán entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre en Japón.