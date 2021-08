Sara Revuelta: "Mi familia ha jugado el papel más importante"

Cuando, con 13 años, la jugadora de baloncesto en silla Sara Revuelta, que próximamente representará a España en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, comenzó su andadura en este deporte, sus padres se convirtieron en su principal apoyo. Una función que, a pesar de la independencia que la deportista ha ganado con los años, todavía conservan. "La verdad es que mi familia ha jugado el papel más importante. Cuando fiché por el equipo de Alcorcón, que está a unos 40 kilómetros de donde yo vivo, Tres Cantos, era mi padre el que tenía que hacer de chófer dos o tres días a la semana para llevarme al otro lado de la Comunidad de Madrid y mi madre era la que tenía el plato de comida caliente en la mesa cuando llegaba a las 10 de la noche a casa. Sin ellos habría sido imposible", afirma.

"Un compañero de la fundación del lesionado medular me habló del baloncesto de cara a fortalecer ambos brazos, ya que hasta entonces a mí me gustaba mucho el tenis de mesa donde solo se ejercita el dominante, y me animó porque, como es en equipo, podía conocer a más gente que estuviese en mi misma situación", cuenta Revuelta sobre su primer contacto con este deporte. Desde entonces, y vistiendo la camiseta del Ilunion, el conjunto español más laureado del baloncesto en silla nacional, lo ha logrado todo. "Recuerdo cuando hicimos ese año tan maravilloso de triplete que ganamos la Copa, la Liga y la Champions y la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, nos invitó a una recepción y Sara tuvo la grandísima suerte de darle una camiseta de nuestro equipo", rememora Pablo, excompañero de Revuelta. "Al final, la discapacidad no te quita nada, te está dando un modo de vida diferente y puedes hacer cosas, como jugar al baloncesto", señala la escolta, que padece una lesión medular a consecuencia de la leucemia contra la que luchó de pequeña.

Tras un breve paso por la liga universitaria estadounidense, en 2015, Revuelta decidió regresar a España para continuar su carrera: "No me gustó la experiencia, pude probar en Estados Unidos y decidí que quería volver con mis amigos y compañeros aquí". "En el baloncesto en silla haces muchas amistades. Al final, juegas en una selección y en un equipo durante todo un año y, aunque obviamente no te llevas bien con todo el mundo porque es un grupo de trabajo muy grande, son ellos los que te fuerzan a ser mejor en cada entrenamiento, en cada partido".

Para Revuelta: "El equipo te enseña lo más importante, que es dejar las individualidades a un lado cuando quieres conseguir un objetivo común. En nuestro caso, te puede tocar estar 40 minutos aplaudiendo en el banquillo para que otro juegue, pero eso significa que vas a ganar el partido". Además del compañerismo, la jugadora también destaca otro valor: la empatía. "Todos podemos tener un día complicado y tenemos que apoyarnos".

"Lo que espero de nuestro viaje a Tokio es aprender y llevarme la mejor experiencia de mi vida. Creo que podemos dar la campanada, ya que estamos viendo que estamos en un buen nivel. El objetivo que tenemos es conseguir, por lo menos, el quinto puesto y poder llevarnos un diploma a casa", concluye.

Sara Revuelta A sus 25 años, Revuelta atesora un título de bicampeona de Europa de clubes, cuatro ligas y seis Copas del Rey con el Ilunion. Un palmarés que espera engrosar con su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. A lo largo de los últimos años, la jugadora ha compaginado su trayectoria deportiva con su carrera académica como estudiante de Física. Sara Revuelta forma parte de la expedición española que participará en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que se celebrarán entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre en Japón.