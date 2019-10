¿Qué es el liquen bucal plano y cómo se trata? La doctora Santos responde

La salud bucodental es una de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, que cada vez recurren con mayor frecuencia a internet para resolver sus dudas. Para responder a las preguntas de los lectores, la doctora Ileana Santos, de la clínica zaragozana Serdent, ha contestado a las cuestiones recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, la odontóloga recomienda la visita a un experto.

Boca urente

Pregunta del lector: ¿Qué remedios eficaces o tratamiento hay para la boca urente?

Respuesta de la doctora: Dependiendo de si es primaria o secundaria esa dolencia. El síndrome de boca ardiente secundario puede curarse al tratarse la causa que lo produce, mientras que el primario no tiene un tratamiento específico. Evitar el tabaco, los alimentos ácidos y picantes y las bebidas carbonatadas puede reducir las molestias de este síndrome.

Prótesis dental

Pregunta del lector: Tengo una prótesis dental desde hace seis meses y no me adapto a comer con ella. Creo que no está bien hecha, pero el dentista me dice que eso es hasta que me acostumbre. ¿Cuánto tiempo necesitaré para acostumbrarme?

Respuesta de la doctora: Una de las principales desventajas de las prótesis removibles es que necesitan un periodo de adaptación por parte del paciente que no siempre se logra conseguir. Seis meses es un tiempo razonable para acostumbrarse a la dentadura, pero algunos pacientes son más sensibles a la presión o roce que estas ejercen o no pueden masticar correctamente con ellas. Pregunta a tu dentista sobre las opciones con prótesis fijas, con las que evitarás estos inconvenientes.

Liquen bucal plano

Pregunta del lector: Tengo diagnóstico de liquen bucal plano. ¿Cómo puedo mejorar mi problema?

Respuesta de la doctora: El liquen plano es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero si se pueden aliviar los síntomas, en caso de tenerlos, con anestésicos o corticoesteroides. Evita irritantes como el alcohol, tabaco y ciertos alimentos y sigue las recomendaciones de tu dentista sobre las visitas de control de la lesión.

