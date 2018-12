Mordida abierta, dolor de muelas y manchas por tabaco: Serdent resuelve las dudas de los lectores

Son muchas las enfermedades y patologías que afectan a la salud de la boca y los dientes y que generan ciertas dudas entre los pacientes, que suelen recurrir a la búsqueda en Internet. Para un diagnóstico más preciso, la doctora Ileana Santos, de la clínica Serdent, ha respondido a algunas de las preguntas recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es. Mordida abierta

Pregunta del lector: Tengo 27 años y tengo la mordida abierta. ¿Si me pongo un aparato ahora lo podré corregir o al ser adulta ya no me servirá de nada?

Respuesta de la doctora: En función del grado de mordida abierta, se pueden corregir con ortodoncia los casos sencillos e intermedios, sin importar la edad del paciente. Para los casos más graves las soluciones son más complejas incluyendo la cirugía ortognática y la ortopedia en niños.

Infección en la muela