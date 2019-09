Bultos en el paladar y sangrado de encías: la doctora Santos resuelve las dudas

El último informe publicado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Onstsi) revela que el 60% de los españoles han consultado en internet alguna de sus dudas relacionadas con la salud. Entre las más frecuentes se encuentran las que afectan a problemas bucodentales. Para que los usuarios de la red puedan informarse con rigor, la doctora Ileana Santos, de la clínica zaragozana Serdent, ha contestado a las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, la odontóloga recomienda la visita a un experto.

Bultos en el paladar

Pregunta del lector: Me noto un bulto en el paladar, pero hace mes y medio me hicieron un scaner paranasal y una radiografia y me dicen que no hay nada. Desde hace unos días me noto otro bultito mas pequeño en la otra parte del paladar y me duele. ¿Es posible que haya quistes y no los hayan detectado con las pruebas? Gracias.

Respuesta de la doctora: Los escáneres son radiografías que nos permiten ver muchos cortes en los tres planos, por lo que es raro no ver quistes si existieran. Vuelve a que te reevaluen por la aparición del nuevo.

Irrigador dental y sangrado de encías

Pregunta del lector: Cuando me doy con el irrigador dental entre las paletas me sangra un poco la encía. ¿Por qué puede ser?

Respuesta de la doctora: Si las encías están inflamadas es normal que sangren. Es posible que tengas gingivitis y debe mejorar con el uso del irrigador y de un correcto cepillado.

Encías inflamadas

Pregunta del lector: Llevo una semana con las encías de los incisivos inflamadas, también en la parte interna. Me he aplicado gel que lleva cloeredixidina pero no remite. Tengo algo de caries y me he excedido en dulces y helados. Estoy en la playa y he hecho enjuagues con agua de mar. ¿Qué puedo hacer para que baje la inflamación?

Respuesta de la doctora: Los antiinflamatorios tipo Ibuprofeno te ayudarán con la inflamación, pero debes acudir a tu dentista para curar las caries cuanto antes.

