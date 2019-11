Bruxismo, dientes apiñados y otras dudas: Serdent contesta

Tener una sonrisa sana y bonita es una de las principales preocupaciones de los españoles. Por eso, internet está repleto de consultas sobre esta materia. Para resolver las dudas de los lectores, la doctora Ileana Santos, de la clínica zaragozana Serdent, ha contestado a las preguntas recibidas en el consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, la odontóloga recomienda la visita a un dentista.

Dientes apiñados

Pregunta del lector: Buenos días. Uno de mis dientes de abajo está desviado. Aunque estéticamente no se nota mucho, me preocupa si puede ir a peor y mover el resto de dientes. Tengo 30 años y nunca he he llevado aparato.

Respuesta de la doctora: Los dientes apiñados tienen tendencia a moverse más con el tiempo ya que su posición no es estable. Te recomiendo acudas a tu ortodoncista para que valore opciones de retención o de recolocación.

Bruxismo

Pregunta del lector: Muy buenas, sufro bruxismo desde hace unos años y he llevado dos férulas por la noche que no me han hecho nada y han acabado deformándose. ¿Realmente funciona para acabar con el problema o es simplemente una protección para los dientes? En el caso de volver a hacer una férula, ¿me recomienda dura o blanda? Un saludo.

Respuesta de la doctora: El bruxismo no se cura, pero los síntomas que este produce, desgaste dentario, contracción muscular, dolor articular, y cefaleas, entre otros, deben mejorar e incluso remitir con el uso de una correcta férula de descarga. Estas siempre deben ser de un material rígido, a ser posible colocarse en la arcada superior, y tener una superficie de oclusión completamente plana.

Sensibilidad dental

Pregunta del lector: Sufro sensibilidad dental en una de mis muelas y mi dentista siempre me recomienda hacerme una endodoncia, aunque puedo soportar el dolor. ¿En qué consiste? ¿Qué consecuencias podría tener?, ¿se me podría acabar cayendo el diente?

Respuesta de la doctora: El tratamiento a las sensibilidades extremas es la endodoncia. Consiste en la extirpación de la pulpa dental y relleno de los canales pulpares. Con mas de un 90% de éxito a largo plazo es el tratamiento de elección para la conservación de los dientes.

