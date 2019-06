Cada vez son más los internautas que buscan en internet el remedio para algunas de sus dolencias. Pero a pesar de todas las bondades de la web, esta no siempre ofrece las respuestas más acertadas. Por eso, la doctora Ileana Santos, de la clínica zaragozana Serdent, ha resuelto las dudas sobre salud bucodental que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda la visita a un experto.

Diabetes y problemas bucales

Pregunta del lector: Hace un tiempo mi dentista me dijo que debía extraerme una de mis muelas. Sin embargo, por falta de tiempo y como se me pasó la molestia lo dejé pasar. Ahora, el dolor es más fuerte y, por los síntomas que he leído en internet, extraerla es sin duda la mejor opción. El problema es que sufro diabetes tipo 2 y no sé si esto me puede afectar a la hora de hacer la intervención. ¿Habría algún problema?

Respuesta de la doctora: En una diabetes controlada, las complicaciones mas frecuentes se asocian con la cicatrización. Con una correcta higiene y cuidados postoperatorios no tiene porque ser un problema. Cuéntale a tu dentista que eres diabético para que tome las medidas que considere necesarias.

Hilo dental

Pregunta del lector: Cada vez que utilizo hilo dental sufro sangrado de encías. No sé si es porque no lo hago bien o porque este me las daña. ¿Es realmente útil el hilo dental? ¿No usarlo tendría consecuencia muy negativas? Un saludo.

Respuesta de la doctora: Una encia sana no debe de sangrar. El uso del hilo es fundamental para poder limpiar las zonas donde no entra el cepillo dental y de esta forma evitar el cúmulo de placa bacteriana que produce gingivitis y caries interproximales. Hazlo con suavidad, limpiando bien el surco de la encía y las caras interproximales de los dientes.

Limpieza

Pregunta del lector: ¿Cada cuánto tiempo hay que realizarse una limpieza para prevenir la formación de sarro? ¿Cuántas son recomendables al año?

Respuesta de la doctora: La limpieza se realiza para eliminar el sarro ya formado que el paciente no puede quitar con las técnicas de higiene habituales. Siempre que haya sarro debe ser eliminado, ya que esto puede provocar problemas mayores en la encía o en el hueso que sujeta los dientes.

- Puedes enviar tu pregunta pinchando aquí.