¿Qué indican las llagas bucales? La doctora Santos contesta

Remedios caseros, diagnósticos falsos o soluciones que acentúan los problemas. Estos son algunas de las consecuencias del aumento de bulos sobre salud. Y es que, cada día más personas recurren a Internet para buscar la solución a sus dolencias. Como la red no siempre ofrece las respuestas más acertadas, la doctora Ileana Santos, de la clínica zaragozana Serdent, ha resuelto las dudas sobre salud bucodental que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, Santos recomienda la visita a un experto.

Limpieza dental

Pregunta del lector: Tengo mucho sarro y me está provocando retracción de las encías. Me gustaría saber qué tratamiento es el más adecuado y si sería posible ponerme ortodoncia.

Respuesta de la doctora: La tartrectomia, conocida popularmente como limpieza dental, es el tratamiento de elección para la eliminación de sarro supragingival. Una vez eliminado el sarro de tus dientes y evaluado tu estado periodontal, si todo es correcto no hay ninguna contraindicación en que te realices un tratamiento de ortodoncia.

Sensibilidad

Pregunta del lector: Desde hace un tiempo al beber algo a baja temperatura tengo mucha sensibilidad, notando la sensación de frío hasta en la raíz. Además, me duele la boca (en la zona molar) al masticar algo que no sea blando. A veces, esa molestia la tengo incluso sin comer como si tuviera un palillo clavado en las encías, justo al lado de las muelas. ¿Qué me pasa?

Respuesta de la doctora: Es necesario hacerte un examen completo que incluya radiografías para poder hacer un diagnóstico de lo que te pasa, pero por los síntomas que comentas parece que puedas tener una caries que afecte al nervio en algún molar.

Aftas bucales

Pregunta del lector: Últimamente me han salido muchas llagas en la boca. Al principio no le di importancia, pero han ido a más y me molestan al comer y beber. ¿A qué se pueden deber?

Respuesta de la doctora: Existen muchas causas por las que pueden salir aftas bucales, siendo las más comunes las producidas por una bajada de defensas, estrés, carencia de ciertas vitaminas o problemas digestivos. No precisan de ningún tratamiento específico, pero el frío y algunos productos que puedes encontrar en la farmacia aliviarán los molestos síntomas.

