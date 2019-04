Cómo tratar la sensibilidad dental: la doctora Santos responde

La salud bucodental es una de las cuestiones que más preocupan a los españoles, algo que se refleja en el número de búsquedas que estos problemas tienen en internet. Para resolver las dudas, la doctora Ileana Santos, de la clínica zaragozana Serdent, ha contestado a las preguntas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora Santos recomienda la visita a un profesional.

Sensibilidad dental

Pregunta del lector: Hola. Siempre he presumido de tener una buena salud dental, aunque desde hace unos meses he notado que ha aumentado mi sensibilidad hasta convertir en dolorosas algunas de las prácticas que antes realizaba sin problemas, como beber o comer cosas frías. ¿A qué puede tratarse este cambio?, ¿debo preocuparme?

Respuesta de la doctora: La mayoría de las veces la sensibilidad dental está causada por el desgaste excesivo del esmalte o por la recesión de la encía, no es problema grave pero si que es muy molesto para el paciente. Existen en el mercado productos destinados a tratar la sensibilidad con excelentes resultados.

"Diente negro"

Pregunta del lector: Desde hace unos días me he percatado de que uno de mis dientes está cambiando de color y se está poniendo negro. ¿Qué le pasa? ¿Podría ser grave? Me da miedo que tengan que extraérmelo.

Respuesta de la doctora: Es posible que sea la consecuencia de algún traumatismo que hayas tenido o de un tratamiento endodóntico que tengas en esa pieza. Te recomiendo consultes con tu odontólogo de confianza para que te revise y te realice el tratamiento que necesites.

Nuevas piezas dentales

Pregunta del lector: Buenos días. A mi hijo se le están empezando a caer los dientes y he notado que le están naciendo nuevas piezas en la parte de detrás de las que ya tiene. ¿Debo arrancarle las de leche o espero a que se le caigan?, ¿esto significa que tendrá que llevar aparato dentro de unos años? Muchas gracias.

Respuesta de la doctora: Durante el recambio dentario es normal que los dientes salgan mal posicionados pero con el crecimiento y si el espacio es adecuado se suelen ir colocando correctamente. Si los dientes de leche tienen movilidad y no le molestan a tu hijo deja que caigan solos. Aún así, te recomiendo que le lleves a una revisión para controlar que todo va bien.

- Puedes enviar tu pregunta pinchando aquí.