Una de las mayores preocupaciones sobre salud de la población son los problemas bucodentales, que pueden derivar en patologías graves si no se tratan a tiempo y que se incrementan debido al índice de odontofobia existente en el país. En concreto, el 47 por ciento de los españoles tiene un poco, bastante o mucho miedo a acudir al dentista. Este temor marca la salud bucodental española, ya que, en vez de ir a una consulta, los ciudadanos buscan en internet el remedio para alguna de sus dolencias. Como la red no siempre ofrece las respuestas más acertadas, la doctora Ileana Santos, de la clínica zaragozana Serdent, ha resuelto las dudas sobre salud bucodental que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Caries blancas

Pregunta del lector: Desde hace algún tiempo he notado una pequeña mancha blanca en uno de mis incisivos. No me provoca ninguna sensibilidad, pero creo que podría tratarse de una caries blanca. En este caso, ¿qué tratamiento tendría que seguir?

Respuesta de la doctora: Una lesión blanca en el diente puede corresponder a una caries incipiente, generalmente no necesitan de tratamiento mecánico. La aplicación de materiales remineralizadores suelen dar buenos resultados en la detención del crecimiento de la caries.

Ortodoncia en niños

Pregunta del lector: El dentista de mi hijo de seis años nos ha recomendado ponerle ortodoncia. Sin embargo, a mí me parece demasiado pronto. ¿Existe alguna limitación de edad en este tipo de tratamiento?

Respuesta de la doctora: No hay limitaciones de edad en los tratamientos de ortodoncia. A edades tempranas podemos trabajar en el crecimiento óseo o en el espacio necesario para la erupción de los dientes definitivos.

Gingivitis

Pregunta del lector: ¿Es realmente cierto que la gingivitis se puede contagiar a través de los besos?

Respuesta de la doctora: La gingivitis no es contagiosa por ninguna vía. Se produce en la mayoría de los casos por no eliminar correctamente la placa bacteriana en los dientes y en el surco gingival.

