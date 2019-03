La odontofobia es un temor que afecta casi la mitad de la sociedad. En concreto, el 47 por ciento de los españoles tiene un poco, bastante o mucho miedo a acudir al dentista. Un aspecto que marca la salud bucodental del país, ya que, en vez de ir a una consulta, cada vez son más los ciudadanos que buscan en internet el remedio para alguna de sus dolencias. Como la red no siempre ofrece las respuestas más acertadas, la doctora Ileana Santos, de la clínica zaragozana Serdent, ha resuelto las dudas sobre salud bucodental que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, Santos recomienda la visita a un especialista.

Endodoncia en diente de leche

Pregunta del lector: El dentista de mi hija de 6 años nos ha recomendado practicarle una endodoncia en un diente de leche. ¿Es correcto realizársela aunque esa pieza se le vaya a caer en los próximos años o conviene esperar a que aparezca la nueva?

Respuesta de la doctora: Los dientes de leche son tan importantes como los definitivos, ya que cumplen las mismas funciones que estos durante buena parte del crecimiento de tu hija. Por eso, es importante realizar cualquier tratamiento que sea necesario para su conservación.

Sensibilidad dental

Pregunta del lector: Hace unas semanas sufrí una caída y me fracturé una de las palas, por lo que me realizaron una reconstrucción de la pieza. Pero, aunque ya han pasado unos días desde la intervención, ahora siento mucha sensibilidad en la zona, con el aire frío o al tomar bebidas y alimentos. ¿Es parte de la recuperación o ha ocurrido algún problema?

Respuesta de la doctora: Es probable que por la evolución del traumatismo tengas el nervio del diente afectado. Te recomiendo que acudas a tu dentista de confianza para que evalúe la necesidad de tratamiento.

Salud bucal durante el embarazo

Pregunta del lector: Desde que me quedé embarazada he notado una mayor sensibilidad en las encías y en la movilidad de los dientes. Buscando en internet, he visto los diversos problemas de salud dental que se pueden producir, llegando incluso a perder alguna pieza. ¿Qué puedo hacer para paliar todos estos efectos?

Respuesta de la doctora: Los cambios hormonales que se producen durante el embarazo suelen afectar a las encías produciendo gingivitis, que solemos tratar con técnicas de higiene concretas y revisiones en consulta. Sin embargo, la movilidad dental es un indicativo de que el problema está mucho más avanzado, así que te recomiendo que consultes con un experto en encías para que te evalúe.