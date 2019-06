El 11 por ciento de los españoles ha admitido no acudir al dentista por falta de tiempo en su día a día, según ha arrojado el estudio 'Pacientes en el sector dental' elaborado por la consultora Key-Stone para Straumann. Un dato que resulta preocupante, ya que en la actualidad tres de cada cuatro españoles sufre al menos un problema de salud bucodental, y que puede explica el incremento de las búsquedas en internet sobre dudas de esta área.

Como la red no siempre ofrece las respuestas más acertadas, la doctora Ileana Santos, de la clínica zaragozana Serdent, ha resuelto las dudas sobre salud bucodental que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora Santos recomienda la visita a un experto.

Empastes en dientes de leche

Pregunta del lector: Varios de los empastes en dientes de leche de mi hijo se le han caído por el poco diente original que tiene.¿Debemos arreglarlos siempre o esperamos a que se le caigan?

Respuesta de la doctora: Los empastes que se caen se deben reponer siempre, ya que la cavidad que dejan es una zona de difícil acceso para la higiene y por lo tanto más vulnerable a la caries. Si los dientes temporales de tu hijo están a punto de caer, podríamos recomendar la extracción en lugar de reobturar.

Caries

Pregunta del lector: Mi hija tiene cinco años y ocho caries empastadas, ¿podría afectarle a sus dientes definitivos?

Respuesta de la doctora: No le afectará a sus dientes definitivos en absoluto, más bien lo contrario ya que los empastes son un tratamiento que se realiza para poder conservar los dientes sanos.

Muelas del juicio

Pregunta del lector: Las muelas del juicio me duelen periódicamente, pero en su día fui al dentista y me dijo que me saldrían sin ningún problema. ¿Es normal el dolor o puede deberse a alguna complicación?

Respuesta de la doctora: Es posible que tengas inflamados los tejidos circundantes a la muela y eso te produzca dolor. Te aconsejo que acudas a tu dentista de confianza para que te evalúe.

