Sensibilidad dental al calor y otras consultas: la odontóloga Santos responde

Para poder presumir de una buena salud bucodental durante esta Navidad, los lectores de Heraldo.es han enviado sus dudas sobre odontología al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es, que han sido resueltas por la doctora Ileana Santos, de la clínica dental zaragozana Serdent.

Para un diagnóstico más concreto, Santos recomienda la visita a un especialista.

Sensibilidad dental

Pregunta del lector: Tengo problemas cuando llego a algún sitio donde hace calor o tomo algo caliente, o alguna vez sin más, ya que se me pone dolor de boca y en las encías, que me dura una media hora, hasta que se me pasa. ¿A que puede deberse? Llevo ya así un año y la verdad es que lo paso fatal. He probado de todo: colutorio, sensidine, gingilone... Y nada, me sigue pasando diariamente.

Respuesta de la doctora: La sensibilidad asociada solamente al calor suele relacionarse con caries. Por el tiempo de evolución de estos síntomas te recomiendo acudas a tu dentista de confianza para que te haga una revisión completa y el tratamiento necesario.

'Brackets' y correctores transparentes

Pregunta del lector: Además de los 'brackets' y de los nuevos correctores transparentes, escuché una vez que los dientes también pueden recolocarse en una sola sesión. Creo que fue en una entrevista que le hizo Bertín Osborne a Pablo Motos. ¿Es esto así? Muchas gracias y un saludo.

Respuesta de la doctora: La ortodoncia es la forma más conservadora de corregir la malposición de los dientes, pero no es posible hacer ningún tratamiento en una sola sesión. Sin embargo, si lo que quieres son resultados inmediatos, con tratamientos protésicos en una sesión se pueden obtener.

Blanqueamiento dental

Pregunta del lector: Hace poco dejé de fumar y creo que es un buen momento para hacerme un blanqueamiento dental. ¿Cuál es la técnica más efectiva?

Respuesta de la doctora: La técnica siempre es la misma, consiste en la aplicación de un gel banqueante que se activa con luz. Generalmente se suelen combinar las sesiones clínicas con las de casa para obtener los mejores resultados.

