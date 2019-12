Muelas del juicio, ¿qué ocurre si no salen? Serdent contesta

En Navidad, todo el mundo desea lucir una bonita sonrisa, pero, para conseguirlo, es necesario cuidar la salud bucodental durante el resto del año. Para dar respuesta a las dudas de los lectores sobre esta problemática, la doctora Ileana Santos, de la clínica dental zaragozana Serdent, ha contestado a las consultas recibidas en el consultorio médico de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, la odontóloga recomienda la visita a un especialista.

Problemas de sarro

Pregunta del lector: Desde hace muchos años, tengo problemas de sarro, aunque me cepillo los dientes tres veces al día. Además de realizarme limpiezas periódicas, ¿hay alguna otra forma de evitar que se me siga formando? Gracias

Respuesta de la doctora: La higiene es uno de los factores más importantes en la acumulación de sarro pero no es el único, el pH de la saliva y ciertos hábitos alimentarios también influyen en su aparición. Reducir el consumo de alimentos que alteren el pH de la saliva y el uso de cepillos eléctricos pueden hacer que mejores.

Cepillado tras las comidas

Pregunta del lector: Todos los días como en el trabajo, pero no suelo lavarme los dientes después de hacerlo. Para evitar el mal aliento, suelo masticar varios chicles a lo largo de la jornada. ¿Existe algún riesgo de que se me estropeen los dientes?

Respuesta de la doctora: El tiempo que pasa desde la ingesta hasta el cepillado es un factor fundamental en la aparición de caries y de sarro. Mi recomendación es que, siempre que sea posible, no te saltes ningún cepillado después de las comidas.

Muelas del juicio

Pregunta del lector: Tengo 32 años y todavía no me han salido las muelas del juicio. ¿Debería preocuparme?, ¿podría ser que no las tuviera?

Respuesta de la doctora: Aproximadamente un 10% de la población presenta ausencia de los cordales, a muchos otros directamente no les erupciona por falta de espacio. En la mayoría de los casos no es relevante que no salgan. Te recomiendo te revises con tu dentista de confianza para valorar tu caso.

