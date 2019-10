¿Qué es el síndrome de la boca ardiente y cómo afecta? La doctora Santos responde

La boca es una de las partes del cuerpo que más preocupa a los pacientes, quienes suelen utilizar internet para buscar información sobre sus dolencias. Para evitar que la red ofrezca respuestas erróneas e, incluso, dañinas para la salud, Ileana Santos, de la clínica zaragozana Serdent, ha contestado a las consultas que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, la odontóloga recomienda la visita a un experto.

Gingivitis

Pregunta del lector: Buenas tardes, últimamente las encías me sangran bastante, ha sido algo repentino ya que no me habían sangrado nunca. Intento llevar la mayor higiene bucal posible, pero aun así hay días que me levanto y me sangran. ¿A qué se debe?

Respuesta de la doctora: Es posible que tengas gingivitis. En la mayoría de los casos la causa suele ser sarro acumulado, pero también puede influir los cambios hormonales o la respiración oral entre otras.

Síndrome de la boca ardiente

Pregunta del lectora: Hace mucho tiempo que tengo escozor en las encías. Me empezó porque tuve un pequeño problema cuando me quitaron una muela de juicio y me recomendaron un irrigador para sacarme restos que me quedaban en el agujero. Creo que pude usar indebidamente el irrigador, no lo sé. Me entró una sequedad de boca tremenda. Fui a varios dentistas y me recomendaban un colutorio especial, otro... Tanto echarme productos que el resultado es este: me escuecen las encías hasta por beber agua. Si no queda más remedio, a todo se acostumbra una, pero me gustaría saber si hay alguna solución, aunque me temo que no, porque probar más productos lo veo inviable. Quedo en espera de su respuesta. Saludos.

Respuesta de la doctora: Podría tratarse de un síndrome de boca ardiente. Te recomiendo una analítica completa para buscar déficits nutricionales y que consultes con tu dentista para realizar un diagnóstico más completo. Mientras: evita el alcohol, el tabaco, las bebidas gaseosas y las comidas muy calientes y picantes.

Boca pastosa y saliva coloróxido

Pregunta del lector: Por las mañąnas, al levantarme, tengo la boca pastosa y la saliva color óxido, ¿qué puedo hacer?

Respuesta de la doctora: Durante el sueño se reduce la producción de saliva de forma natural. El consumo de alcohol, de tabaco, e incluso algunos fármacos pueden empeorar esta situación. Te recomiendo te hidrates muy bien y consumas de forma moderada alimentos ácidos como el limón para estimular tus glándulas salivares.

