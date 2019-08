¿Comer helados puede afectar a la salud bucodental? Serdent contesta

Aunque internet se ha convertido en una fuente inagotable de información, en lo que respecta a la salud, los datos que ofrece no siempre resultan ser los más fiables. Para evitar confusiones y que pueda agravarse el problema, la doctora Ileana Santos, de la clínica dental zaragozana Serdent, ha resuelto las dudas que los lectores han enviado al consultorio médico de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, la doctora recomienda visitar a un experto.

Curetaje y sangrado de encías

Pregunta del lector: Tengo 38 años y después de una limpieza, mi dentista me ha recomendado hacer un curetaje. Me suelen sangrar las encías, pero tampoco es algo que me moleste. ¿En qué casos se recomienda hacer? ¿Qué problemas podría tener en caso de no hacerlo?

Respuesta de la doctora: Los curetajes están indicados cuando hay sarro subgingival y bolsas periodontales. si no lo eliminas el hueso que sujeta tus dientes podría verse afectado.

Alimentación veraniega

Pregunta del lector: En verano, todos los días me como algún helado, a veces incluso dos. ¿Esto puede provocarme algún problema de salud bucodental?, ¿puede ser perjudicial para mis dientes o encías?

Respuesta de la doctora: En realidad lo único que debes tener en cuenta es la ingesta de azúcar que aportan los helados, ya que pueden salirte nuevas caries.

Dientes amarillos

Pregunta del lector: Tengo 25 años y mis dientes están muy amarillos. Nunca he fumado y tampoco tomo café, por lo que no sé a qué puede deberse este color. He probado con distintos dentífricos, pero no funcionan. También he visto algunas máquinas que venden por internet. ¿Cuál es el método más efectivo?

Respuesta de la doctora: Existen más alimentos que tiñen los dientes, como el vino, las infusiones, las bebidas gaseosas o el curry. entre otras. Además, el color de los dientes viene determinado genéticamente. Los mejores resultados se consiguen con los blanqueamientos dentales que se hacen en la consulta dental.

