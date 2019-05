¿A partir de qué edad hay que visitar al dentista? Serdent responde

Remedios caseros, diagnósticos falsos o soluciones que acentúan los problemas. Estos son algunas de las consecuencias del aumento de bulos sobre salud. Y es que, cada día más personas recurren a Internet para buscar la solución a sus dolencias. Como la red no siempre ofrece las respuestas más acertadas, la doctora Ileana Santos, de la clínica zaragozana Serdent, ha resuelto las dudas sobre salud bucodental que los lectores han enviado al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es.

Para un diagnóstico más concreto, Santos recomienda la visita a un experto.

Muelas del juicio

Pregunta del lector: Una de las muelas del juicio de la parte inferior de la boca me ha salido completamente tumbada. De momento no me ha provocado ningún dolor, sin embargo, temo que me pueda mover los dientes. ¿Puede darse esta situación? ¿sería conveniente extirparla?

Respuesta de la doctora: No está claro del todo que una sola muela tenga la fuerza suficiente como para mover siete dientes hacia delante, pero es una teoría aceptada y que en muchos casos se suele aplicar por prevención. Mi recomendación es que si la cirugía va a ser compleja y la muela no te da problemas, simplemente vigila la evolución.

Primera visita

Pregunta del lector: Hola. En nietos pequeños, ¿a partir de qué edad recomiendan las revisiones dentales?

Respuesta de la doctora: Es recomendable comenzar las visitas de revisión al dentista a partir de los 2 años.

Limpieza dental

Pregunta del lector: Buenos días. Después de hacerme una limpieza dental noté que mis dientes se habían debilitado mucho, hasta que ayer se me cayó una pieza. ¿Qué ha podido pasar? ¿Podría ser culpa de la limpieza?

Respuesta de la doctora: El objetivo de la limpieza es eliminar el sarro que se deposita en los dientes, esta acción no puede provocar la pérdida de un diente definitivo. Por lo que me cuentas, sospecho que padeces una enfermedad periodontal en un estado avanzado y sería conveniente que te volvieran a revisar para valorar tratamientos especificos para tu caso.